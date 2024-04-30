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        'Mahzen-32' operasyonunda örgüt lideri Saral'ın da aralarında olduğu 27 şüpheli adliyede (2)

        HEPSİTUTUKLANDI Bursa merkezli 7 ilde 'Sarallar' suç örgütüne yönelik eş zamanlı 'Mahzen-32' operasyonunda, vadeli araç alım- satım faaliyetlerinde bulunarak, mağdurlardan silah zoruyla yüksek miktarda para tahsilatı yaptığı, kasten yaralama, mala zarar verme, çek- senet tahsilatı, yağma ve gasp suçlamasıyla yakalanıp gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt lideri Hakkı Saral (57) ile 'Hanım Ağa' olarak tanınan Derya Turan'ın (41) da aralarında bulunduğu 27 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 01:41 Güncelleme: 30.04.2024 - 01:41
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        'Mahzen-32' operasyonunda örgüt lideri Saral'ın da aralarında olduğu 27 şüpheli adliyede (2)
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        HEPSİTUTUKLANDI 

        Bursa merkezli 7 ilde 'Sarallar' suç örgütüne yönelik eş zamanlı 'Mahzen-32' operasyonunda, vadeli araç alım- satım faaliyetlerinde bulunarak, mağdurlardan silah zoruyla yüksek miktarda para tahsilatı yaptığı, kasten yaralama, mala zarar verme, çek- senet tahsilatı, yağma ve gasp suçlamasıyla yakalanıp gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt lideri Hakkı Saral (57) ile 'Hanım Ağa' olarak tanınan Derya Turan'ın (41) da aralarında bulunduğu 27 şüpheli tutuklandı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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