Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöl'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya imalathanesinin boyahane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 03:31 Güncelleme: 01.05.2024 - 03:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya imalathanesinin boyahane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

        Yangın, saat 01.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Güverte sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin 2'nci katında bulunan boyahane bölümünde çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sardı. Bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahalede bulundu. Yangında zaman zaman meydana gelen parlamalar ekiplere zor anlar yaşattı. Alevlerin metrelerce yukarı çıktığı yangın, itfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla 1 saat sonra kontrol altına alındı. Yanıcı maddeler nedeniyle alevlerin yeniden yükselmemesi için soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış!
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış!
        Bağ evinde dehşet! Öldürüp su kuyusuna attı
        Bağ evinde dehşet! Öldürüp su kuyusuna attı
        Türkiye, "AB Zirvesi'ne" tepkisini sürdürüyor
        Türkiye, "AB Zirvesi'ne" tepkisini sürdürüyor
        Bitcoin'in fiyatı 60 bin doların altına düştü
        Bitcoin'in fiyatı 60 bin doların altına düştü
        "İsrail, Refah'a kara saldırısı öncesi atması gereken adımları atmadı"
        "İsrail, Refah'a kara saldırısı öncesi atması gereken adımları atmadı"
        Dev maçta 4 gol var, kazanan yok!
        Dev maçta 4 gol var, kazanan yok!
        "Türkiye önemli rol oynuyor"
        "Türkiye önemli rol oynuyor"
        Eskortla fiyat tartışmasında kardeşini yanlışlıkla öldürmüştü, görüntüleri ortaya çıktı
        Eskortla fiyat tartışmasında kardeşini yanlışlıkla öldürmüştü, görüntüleri ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        Kuaför salonuna pompalı saldırı: 2 ölü
        Kuaför salonuna pompalı saldırı: 2 ölü
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak

        Benzer Haberler

        Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da dağlık arazide mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Bursa'da dağlık arazide mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Bursa'da bir kadını öldürdüğü öne sürülen sanıktan "Amacım öldürmek değildi...
        Bursa'da bir kadını öldürdüğü öne sürülen sanıktan "Amacım öldürmek değildi...
        Bursa'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için yürüyüş düzenledi, çad...
        Bursa'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için yürüyüş düzenledi, çad...
        Bursa'da 1 Mayıs'ta raylı sistemle ulaşım ücretsiz olacak
        Bursa'da 1 Mayıs'ta raylı sistemle ulaşım ücretsiz olacak
        Bursa'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
        Bursa'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak