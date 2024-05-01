İnegöl'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya imalathanesinin boyahane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Güverte sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin 2'nci katında bulunan boyahane bölümünde çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sardı. Bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahalede bulundu. Yangında zaman zaman meydana gelen parlamalar ekiplere zor anlar yaşattı. Alevlerin metrelerce yukarı çıktığı yangın, itfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla 1 saat sonra kontrol altına alındı. Yanıcı maddeler nedeniyle alevlerin yeniden yükselmemesi için soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.