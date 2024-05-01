Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Çalıntı otomobille gelip, motosiklet de çalan şüpheliler kamerada

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde, 1 hafta içerisinde 1 otomobil ile 2 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 18:57 Güncelleme: 01.05.2024 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalıntı otomobille gelip, motosiklet de çalan şüpheliler kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın Karacabey ilçesinde, 1 hafta içerisinde 1 otomobil ile 2 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin çaldıkları otomobille geldikleri iş yerinin önünden, motosikleti de alıp gittikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Karacabey ilçesinde hurdacılık yapan Ömer A.'ya (53) ait 16 TA 846 plakalı otomobil, 23 Nisan'da Selimiye Mahallesi’ndeki evinin önünden çalındı. Ömer A.'nın ihbarı üzerine çalışma başlatılırken, 24 Nisan'da jandarmaya 2 farklı adresten motosiklet çalındığı ihbarı geldi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Grup Amirliği ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şüphelilerin, 24 Nisan'da çalıntı otomobille geldikleri bir iş yerinin önündeki motosikleti de çaldıkları, güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan ortak çalışma ile kimlikleri belirlenen şüpheliler, dün akşam saatlerinde adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Gülcü (23) ve Kerim Balcıoğlu (20) tutuklanırken, A.A. (30) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Kendisini bıçaklayanı 1 yıl sonra öldürdü
        Kendisini bıçaklayanı 1 yıl sonra öldürdü
        Meteoroloji: 4 gün tüm yurtta yağış var
        Meteoroloji: 4 gün tüm yurtta yağış var
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs paylaşımı
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs paylaşımı
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Takıntılı sevgili bomba düzeneği kurdu!
        Takıntılı sevgili bomba düzeneği kurdu!
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Drone'la tespit edildi: Ekonomiye zararı yılda 200 milyon TL
        Drone'la tespit edildi: Ekonomiye zararı yılda 200 milyon TL
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Bir taraf bahar diğer taraf kar
        Bir taraf bahar diğer taraf kar
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?

        Benzer Haberler

        Bursa'daki longoz ormanlarında kaybolan bisikletli, 4,5 saat sonra bulundu
        Bursa'daki longoz ormanlarında kaybolan bisikletli, 4,5 saat sonra bulundu
        Bursa ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Bursa ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Karacabey'de otomobil ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı
        Karacabey'de otomobil ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı
        Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Bu ucube sistemi bir an evvel düzeltin
        Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Bu ucube sistemi bir an evvel düzeltin
        Karacabey'de tarladan su motoru hırsızlığı
        Karacabey'de tarladan su motoru hırsızlığı
        Karacabey'de yeni dönemin ilk muhtarlar toplantısı yapıldı
        Karacabey'de yeni dönemin ilk muhtarlar toplantısı yapıldı