Çalıntı otomobille gelip, motosiklet de çalan şüpheliler kamerada

BURSA’nın Karacabey ilçesinde, 1 hafta içerisinde 1 otomobil ile 2 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin çaldıkları otomobille geldikleri iş yerinin önünden, motosikleti de alıp gittikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karacabey ilçesinde hurdacılık yapan Ömer A.'ya (53) ait 16 TA 846 plakalı otomobil, 23 Nisan'da Selimiye Mahallesi’ndeki evinin önünden çalındı. Ömer A.'nın ihbarı üzerine çalışma başlatılırken, 24 Nisan'da jandarmaya 2 farklı adresten motosiklet çalındığı ihbarı geldi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Grup Amirliği ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şüphelilerin, 24 Nisan'da çalıntı otomobille geldikleri bir iş yerinin önündeki motosikleti de çaldıkları, güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan ortak çalışma ile kimlikleri belirlenen şüpheliler, dün akşam saatlerinde adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.