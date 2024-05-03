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        Derya'yı evinin kapısını kırıp uykusunda 16 bıçak darbesiyle öldüren eski sevgilisi 'Öldürme niyetim yoktu' dedi

        BURSA'da hakkında uzaklaştırma kararı olan eski sevgilisi Derya Pas'ı (36), kapısını kırarak girdiği evinde, uyurken 16 bıçak darbesiyle öldüren Güner Aydın (40), çıktığı ilk duruşmada kendisini, "Derya'yı öldürme niyetim yoktu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:54 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:00
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        Derya'yı evinin kapısını kırıp uykusunda 16 bıçak darbesiyle öldüren eski sevgilisi 'Öldürme niyetim yoktu' dedi
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        BURSA’da hakkında uzaklaştırma kararı olan eski sevgilisi Derya Pas’ı (36), kapısını kırarak girdiği evinde, uyurken 16 bıçak darbesiyle öldüren Güner Aydın (40), çıktığı ilk duruşmada kendisini, "Derya'yı öldürme niyetim yoktu. O bıçak darbelerini onu öldürmek için vurmadım" sözleriyle savundu. DHA muhabirine konuşan Derya Pas’ın babası Erol Pas (64) ise Güner Aydın’ın daha önce de kızına şiddet uyguladığını belirterek, “Kızım bu adamdan ayrılmak için çok mücadele verdi. Bana, ölmeden bir gün önce, ‘Artık bu adamdan ve ölmekten korkmuyorum’ demişti. 1 gün sonra canice katledildi” dedi.

        Olay 8 Ağustos 2023’te Osmangazi ilçesi İpekçilik Mahallesi’nde meydana geldi. Güner Aydın, gece saatlerinde, şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski sevgilisi Derya Pas’ın evinin kapısını kırıp içeri girdi. Aydın, önce Derya Pas’ın arkadaşı Gökhan E.’yi (38), ardından da yatak odasında uyuyan eski sevgilisini bıçakladı. Derya Pas, kanlar içinde kalırken, Aydın evden koşarak uzaklaştı. Yaralı haldeki Gökhan E.’nin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5’i öldürücü, 16 bıçak darbesiyle yaralanan Derya Pas, ambulansla kaldırılarak tedaviye alındığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan Gökhan E. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediğini söyleyen Güner Aydın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ‘DERYA, ESKİ ERKEK ARKADAŞINI BIÇAKLAMIŞ’

        Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Aydın, Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada verdiği ifadesinde, Derya Pas’ın uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu, eski sevgilisini bıçakladığı için de cezaevinde yattığını iddia ederek, “Derya ile olaydan 2 sene önce tanıştım. Kendisi bana alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. Derya, kendisinden yaşça büyük birisi ile sevgili olmuş ve onu yaralayıp cezaevine girmiş. Bana, geçmişini silmek istediği, alkol ve uyuşturucudan kurtulmak istediğini anlattı. Babası ile tanıştık. Derya’yı tedavi görmesi için AMATEM’e yatırdık. Kendisi tedavisinin ardından, eski erkek arkadaşı ile görüşerek uyuşturucu ve alkol kullanmaya devam etti” dedi.

        ‘BIÇAK DARBELERİ İLE DERYA’YI ÖLDÜRECEĞİMİ DÜŞÜNMEDİM’

        Daha önce Derya’nın kendisini de bıçakladığını, olay günü ayrı olduğu sevgilisiyle barışmak için eve gittiğini ve yedek anahtarla içeri girdiğini iddia eden Aydın, Derya Pas’ın eve eski erkek arkadaşıyla geldiğini görünce sinirlendiğini ve kontrolünü kaybederek olayın yaşandığını öne sürdü. Eve kapıyı kırarak girmediğini ve Derya’yı uykusundayken bıçaklamadığını söyleyen Aydın, “Geçtiğimiz şubat ayında Derya’yı uyuşturucu içmemesi için uyardım. Derya bu duruma sinirlenerek, eski erkek arkadaşı ile görüştü ve madde kullanmaya devam etti. Uzun süre ayrı kaldık. Kendisi ile barışmak için anahtarla Derya’nın evine girdim. Eve, eski erkek arkadaşı Gökhan E. ile birlikte geldi. Aramızda tartışma yaşandı. Kontrolümü kaybettim. Bir anda elimdeki bıçakla saldırmaya başladım. Ben vurduğum bıçak darbeleri ile Derya’nın ölebileceğini düşünmedim. Derya'yı öldürme niyetim yoktu. O bıçak darbelerini onu öldürmek için vurmadım” diye konuştu.

        Derya Pas’ın avukatı, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanığın, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanmasını isterken, mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        ‘ŞİDDET UYGULADIĞINI ÖĞRENİNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIK’

        DHA muhabirine konuşan Derya Pas’ın babası Erol Pas ise Güner Aydın’ın tanıştıkları zaman gerçek ismini kendilerinden sakladığını ve kızına daha önce de şiddet uyguladığını söyleyerek, “Kızım yalnız yaşıyordu. Bu sürede bir erkek arkadaşı olmuş. Bizimle de tanıştırdı. Kendisi bize ismini Murat olarak söyledi. Ben, kızım öldükten sonra gerçek isminin Güner olduğunu öğrendim. Kızım bu adamdan uzaklaşmak istedi. Kendisine şiddet uyguladığını öğrendikten sonra, uzaklaştırma kararı aldırdık. Ama kızımın peşini bırakmadı. Evinin kapısını kırıp zorla içeriye girmeye çalıştı” dedi.

        ‘AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANMASINI İSTİYORUM’

        Güner Aydın’ın daha önce de bir akrabasını öldürdüğünü ve 8 sene cezaevinde kaldıktan sonra pandemi affıyla tahliye olduğunu öğrendiğini söyleyen Erol Pas, şunları söyledi:

        “Kızıma 15-16 bıçak darbesi vurdu. 5’i öldürücü nitelikteymiş. Sanık, kızımı planlayarak ve tasarlayarak öldürdü. Bu kadar çok bıçak darbesi vurmak demek, canavarca bir hisle yapmak demektir. Daha önce de cinayete karışmış ama insanlar bir kere affedilmeyi hak eder diye karışmadık. Kızımın alkolle problemi vardı ama onu çözmek için destek aldı. Kızımın böbreklerini parçalamış. Bu tür mahlukatlar yaşamamalı. Ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanmasını istiyorum. Kızım bu adamdan ayrılmak için çok mücadele verdi. Bana, ölmeden bir gün önce, ‘Artık bu adamdan ve ölmekten korkmuyorum’ demişti. 1 gün sonra canice katledildi. Onu görsem yüzüne tükürmek isterdim”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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