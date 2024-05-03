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        Bursa'da, kamyonun çarptığı cipteki anne ile oğlu öldü

        BURSA'da, kontrolden çıkan kamyon ile kafa kafaya çarpışan cipin sürücüsü Ali Uğur (50) ile araçtaki annesi Fadik Uğur (78), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 23:38 Güncelleme: 03.05.2024 - 23:40
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        Bursa'da, kamyonun çarptığı cipteki anne ile oğlu öldü
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        BURSA'da, kontrolden çıkan kamyon ile kafa kafaya çarpışan cipin sürücüsü Ali Uğur (50) ile araçtaki annesi Fadik Uğur (78), yaşamını yitirdi. 

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Nilüfer ilçesine bağlı Doğancı Mahallesi Bursa- Orhaneli karayolu üzerinde meydana geldi. Bursa istikametinden Orhaneli istikametine seyir halinde olan Fikret D. (62) yönetimindeki 16 ARK 291 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Ali Uğur'un kullandığı 16 AU 606 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon, cipi metrelerce sürükledi. Kazada cipin sürücüsü Ali Uğur ile araçtaki annesi Fadik Uğur ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan anne ile oğlu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü Ali Uğur ile annesi Fadik Uğur doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü Fikret D. ise ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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