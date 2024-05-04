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        Uludağ'a mayıs ayında kar yağdı

        BURSA Uludağ'da gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:35 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:40
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        Uludağ'a mayıs ayında kar yağdı
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        BURSA Uludağ'da gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Metrekareye 14 kilogram düşen kar, oteller bölgesini beyaza bürüdü.

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde havanın soğumasıyla yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında sezonu kapatan oteller bölgesine giden vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Aralıklarla süren yağış nedeniyle kayak pistleri ve Uludağ'ın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, metrekareye 14 kilogram kar yağışı düştüğü bildirildi. Akşam etkisini azaltacak olan kar yağışının, gece yarısından sonra yerini sağanağa bırakması bekleniyor.

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