Uludağ'a mayıs ayında kar yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, metrekareye 14 kilogram kar yağışı düştüğü bildirildi. Akşam etkisini azaltacak olan kar yağışının, gece yarısından sonra yerini sağanağa bırakması bekleniyor.

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