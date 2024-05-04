Vanspor sahadan çekildi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bugün Bursaspor ile Vanspor FK arasında oynanan son hafta mücadelesinde, konuk takım maçın 22'nci dakikasında sahadan çekilerek protestoda bulundu.

Ligin son haftasına Esenler Erokspor 80 puanla lider girerken, Vanspor FK ise 78 puanda şampiyonluk mücadelesi verdi. Esenler Erokspor, deplasmanda Serik Belediyesporla karşılaşırken, Vanspor da Bursaspor'a konuk oldu. Maçtan önce Serik Belediyespor'un U-19 takımıyla sahaya çıkacağı haberi üzerine Vanspor'dan tepki geldi.

"ÜLKE FUTBOLUNU DAHA FAZLA KİRLETMEYİN"

Kulüp başkanı Feyat Kıyak, dün sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda, "Vanspor camiasıyla kimse Ali Cengiz oyununa girmesin. Bize gelen haberlere istinaden, üzülerek bu tweet yazma zorunluluğu hissettim. Ülke futbolumuzun bu kadar kaos yaşadığı süreçte, yarın oynanacak Serik Belediyespor-Esenler Erokspor maçına ev sahibi takımın U-19 takımı ve süre almayan oyuncu grubu destekli maça çıkacağını duymuş bulunmaktayım. Temiz futbol düşüncemizin maalesef yine yara aldığını görüyorum. Lütfen daha fazla güzel ülkemizin futbolunu karalamayın, kirletmeyin. Sizden çok şey istemiyoruz, sadece adalet ve hakkaniyet" ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu gelişme üzerine Bursaspor ve Vanspor FK oyuncuları sahaya çıktı. Seremoninin ardından maçın başlama düdüğüyle birlikte Vansporlu futbolcular kendi yarı alanlarında toplanarak 1 dakika boyunca protestoda bulundu. Daha sonra oyun devam ederken, maçın 22'nci dakikasında Vansporlu oyuncular, kenardan gelen talimat üzerine sahadan çekildi. Konuk takım teknik heyeti, dakikalar 20'yi gösterdiğinde Esenler Erokspor'un 2-0 önde olduğu bilgisini aldı. Her iki takımın oyuncuları hakemin maçı tatil etmesiyle birlikte sahadan ayrıldı. KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Vanspor'un sahadan çekilmesinin ardından kulüpten açıklama geldi. Kulüp Başkanı Feyat Kıyak'ın imzasının bulunduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli Futbol Camiası; Kamuoyunun da malumu olduğu üzere bugün bir sezonluk emeklerin karşılığını alınacağı gün iken maalesef futbol camiası haftalardır ciddi bir manipülasyonla karşı karşıyadır. Alınan duyumlara göre Serik Spor ve Esenler Erokspor müsabakasına Serik Spor futbolcuları katılmak ve ellerinden geleni yapmak isterken ilgili Kulüp başkanının şahsi inisiyatifi ve talimatıyla Serik Spor’un müsabakaya U19 takımıyla çıkacağı haberi yayılmıştır. Bu haberlerin üzerine Kulübümüzce açıklama yapma gerekliliğimiz doğmuştur.

Bu durumun şaibe yarattığı ve tüm sezonun emeklerine gölge düşürdüğü açıktır. Bu eylemle birlikte müsabaka sonucunun baştan belli edilip Esenler Erokspor’un bir üst lige çıkmasının garantiye alınmaya çalışıldığı tüm kamuoyunun da malumudur. Serik Spor tarafından böyle bir tasarrufta bulunulması halinde Kulübümüzce Türk Ceza Kanunu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilgili talimatları, Futbol Disiplin Talimatı uyarınca muhataplar hakkında her türlü yasal girişimde bulunulacağını siz değerli kamuoyunun bilgisine peşinen sunmaktayız. Bugün yaşananlar, sadece futbolun değil, aynı zamanda insanlık onurunun da çiğnendiği bir gündür. Serik Belediyespor'un kulüp başkanının takımını maça çıkarmamak için bilinçli bir şekilde yaptığı tasarruf, sadece sporun değerlerine değil, aynı zamanda insanlık onuruna da bir ihanettir. Kaldı ki, böyle bir durum tüm ligin geçerliliğine şaibe düşürecektir.

Vanspor Futbol Kulübü olarak, bu tür karanlık oyunlara ve hilelere karşı her zaman dik duracağımızı ve adaletin sağlanması için mücadele edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Bizler, dürüstlüğün ve adil rekabetin her şeyin üstünde olduğuna inanıyoruz ve bu değerleri korumak için elimizden geleni yapacağız. Türk futbolu, bu tür karanlık taktiklere karşı birlik olmalı ve adaletin tecelli etmesi için gereken adımları atmaktan çekinmemelidir. Bu zorlu süreçte tüm futbol camiasını adil rekabetin ve dürüstlüğün önemini hatırlamaya ve sahip çıkmaya çağırıyoruz.