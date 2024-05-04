Vanspor FK Teknik Direktörü Ümit Bozkurt: Futbolda bu bir kara leke

TFF2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta maçında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşan Vanspor FK, mücadelenin 22. dakikasında sahadan çekildi. Ligin son haftasına Esenler Erokspor 80 puanla lider girerken, Vanspor FK ise 78 puanda şampiyonluk mücadelesi verdi. Esenler Erokspor, deplasmanda Serik Belediyespor'la karşılaşırken, Vanspor FK da Bursaspor'a konuk oldu. Maçtan önce Serik Belediyespor'un U-19 takımıyla sahaya çıkacağı haberi üzerine Vanspor'dan tepki geldi. Maçın başlama düdüğü ile birlikte 1 sahada hareketsiz kalan Vanspor FK, maçın 22. dakikasında ise sahadan çekildi.

Esenler Erokspor da, Serik Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek sezonu 83 puanla lider tamamladı ve 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Vanspor FK Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu, futbolun temiz oynanması gerektiğini söyledi. Serik Belediyespor'un Esenler Erokspor'u yenmesi, takımının da Bursaspor'u yenmesi durumunda şampiyon olma durumu olduğunu belirten Bozkurt, "Bu bir ihtimaldi. Fakat Serik Belediyespor'un kendi iç işlerinden kaynaklı herhalde U-19'la çıkması, böyle bir maça U-19'la çıkma isteği bizim yönetimimizde ve şehirde çok ciddi tepkiyle karşılandı. Haklı bir tepki bu da. Böyle bir maç öncesi bunun olmaması gerekiyor. Futbolda bu bir kara leke. Bu Serik Belediyespor Kulübü'ne de yazılmış bir kara leke. Bunları üzerinden atamazlar" ifadelerini kullandı.

"ÜZGÜNÜM" Takımları futbolun dışına çekmekten yana olmadığını söyleyen Bozkurt, "Bunun neticesinde bizim takım olarak, bugüne kadar yaptığımız gibi tertemiz futbolumuzu oynama, işimizi emeğimizle karşılığını alabilme gibi sahaya çıktık. Protestomuzu yaptık. Daha sonra yönetimimiz böyle bir karar almış oldu. Ben yıllarca futbol oynamış birisi olarak hep futbol içerisinde kalmaktan yanayım. Hiç bir zaman takımları futbolun dışına çekmekten yana olmadım. Fakat bu yönetimin kararıydı. Yönetim kararı olduğu için takım da çekildiği için biz de çekilmiş olduk. Çok üzüntülüyüm" diye konuştu.