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        Tofaş - Galatasaray Ekmas: 102-107

        SALON:TofaşHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Tolga AkkuşoğluTOFAŞ: Denmon 19, O'Brien 19, Tolga Geçim 18, Homesley 16, Winston 11, Sakic 11, Ege Demir 7, Mustafa Kurtuldum 1GALATASARAY EKMAS: Buğrahan Tuncer 26, McCormack 18, İsmet Akpınar 16, Bost 11, Prepelic 10, Sadık Emir Karaca 7, Halilovic 6, Samet Geyik 5, Yeboah 5, Göksenin Köksal 31'İNCİ PERİYOT: 21-29DEVRE: 47-533'ÜNCÜ PERİYOT: 68-75NORMAL SÜRE: 97-97Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu hafta maçında Tofaş, konuk ettiği Galatasaray Ekmas'a normal süresi 97-97 biten maçta uzatmalarda 107-102 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 18:56 Güncelleme: 04.05.2024 - 19:00
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        Tofaş - Galatasaray Ekmas: 102-107
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        SALON:Tofaş

        HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Tolga Akkuşoğlu

        TOFAŞ: Denmon 19, O'Brien 19, Tolga Geçim 18, Homesley 16, Winston 11, Sakic 11, Ege Demir 7, Mustafa Kurtuldum 1

        GALATASARAY EKMAS: Buğrahan Tuncer 26, McCormack 18, İsmet Akpınar 16, Bost 11, Prepelic 10, Sadık Emir Karaca 7, Halilovic 6, Samet Geyik 5, Yeboah 5, Göksenin Köksal 3

        1'İNCİ PERİYOT: 21-29

        DEVRE: 47-53

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-75

        NORMAL SÜRE: 97-97

        Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu hafta maçında Tofaş, konuk ettiği Galatasaray Ekmas'a normal süresi 97-97 biten maçta uzatmalarda 107-102 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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