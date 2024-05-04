Tofaş - Galatasaray Ekmas: 102-107

Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu hafta maçında Tofaş, konuk ettiği Galatasaray Ekmas'a normal süresi 97-97 biten maçta uzatmalarda 107-102 mağlup oldu.

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