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        3 yaşındaki çocuk, 3'üncü katın balkonundan düştü

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde, oturdukları apartmanın 3'üncü katındaki balkondan toprak zemine düşen A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 14:48 Güncelleme: 05.05.2024 - 14:50
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        3 yaşındaki çocuk, 3'üncü katın balkonundan düştü
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        BURSA’nın Gemlik ilçesinde, oturdukları apartmanın 3’üncü katındaki balkondan toprak zemine düşen A.B. (3), yaralandı. Ayağında kırıklar olduğu belirlenen erkek çocuk, hastanede tedaviye alındı.

        Olay, saat 10.30 sıralarında, Küçük Kumla Mahallesi Yüksel Yıldırım Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babası mutfaktayken, apartmanın 3’üncü katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan A.B., demir korkuluklara tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk, 3’üncü kattan toprak zemine düştü. Olayı görenler, yaralı çocuğun yardımına koşarken durumu aileye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlıkçıların olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı A.B., ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ayağında kırıklar olan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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