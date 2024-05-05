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        Sokak köpeklerinin saldırdığı 3 çocuktan 2'si yaralandı; olay anı kamerada

        BURSA'da sokakta ağacın yanında oynarken köpeklerin saldırdığı 3 çocuktan 2'si yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 17:45 Güncelleme: 05.05.2024 - 17:50
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        Sokak köpeklerinin saldırdığı 3 çocuktan 2'si yaralandı; olay anı kamerada
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        BURSA'da sokakta ağacın yanında oynarken köpeklerin saldırdığı 3 çocuktan 2'si yaralandı. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. Yeniler Sokak’ta oyun oynayan 3 çocuğa, sahipsiz 3 köpek saldırdı. Çocuklardan 1'i kaçarken, 1'i yere düştü, diğeri de köpeklerin saldırdığı arkadaşını kurtarmaya çalıştı. Çocukların çığlıklarını duyup, sokağa çıkan kişi köpekleri kovalayıp uzaklaştırdı. Yere düşen çocuğun ve yanındaki arkadaşının yaralandığını gören çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı 2 çocuk, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tarafından yakalanıp bölgedeki inşaata bağlanan köpekler, ardından belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Öte yandan, köpeklerin çocuklara saldırdığı anlar sokaktaki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta oynayan 3 çocuğun 1 ağaçtan meyve toplamaya çalıştığı, sokağa gelen köpeklerin çocuklara saldırdığı, 1 çocuğun yere düştüğü ve arkadaşının yere düşen çocuğu köpeklerden kurtarmaya çalıştığı görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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