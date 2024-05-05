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        TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü sıkıştı; 38 yolcu kazayı yara almadan atlattı

        BURSA- Yalova karayolu Orhangazi Karsak Kavşağı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü önünde ilerleyen TIR'a çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 21:04 Güncelleme: 05.05.2024 - 21:05
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        TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü sıkıştı; 38 yolcu kazayı yara almadan atlattı
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        BURSA- Yalova karayolu Orhangazi Karsak Kavşağı’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü önünde ilerleyen TIR'a çarptı. Otobüs sürücüsünün koltuğunda sıkıştığı kazayı, 38 yolcu yara almadan atlattı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Orhangazi Karsak Kavşağı’nda meydana geldi. Orhangazi Terminali’nden Yalova’ya gitmek üzere 38 yolcusuyla ayrılan Ahmet Arslan (48) idaresindeki 16 KN 438 plakalı otobüs, Orhangazi-İzmir Otoyolu’na dönüş yaptığı sırada kontrolden çıktı. Savrulan otobüs önünde seyreden Yılmaz Yıldıran (60) idaresindeki 16 AIP 723 plakalı TIR’a çarparak durabildi. Otobüs şoförü Ahmet Arslan sürücü koltuğunda sıkışırken, otobüsteki 38 yolcu kazayı yara almadan atlattı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, koltuğunda sıkışan sürücü Aslan’ı kurtarmak için çalışma başlatırken polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu sıkışan sürücü yaralı olarak kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlenen sürücünün koltuğunda sıkışan bacağında ezilmeler olduğu belirlendi. Aslan’a olay yerinde tedbir amaçlı olarak tedavi uygulandı.

        Bu sırada, kaza nedeniyle Orhangazi-İzmir Otoyolu’na dönüş, yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Otobüsün çekici yardımıyla kaldırılması ve yolcuların başka bir araca aktarılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Olay yerinde incelemede bulunan polis soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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