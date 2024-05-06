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        Kıskançlık nedeniyle tartıştığı erkek arkadaşını sokak ortasında bıçakladı

        BURSA'da Leyla Sultan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 18:56 Güncelleme: 06.05.2024 - 19:00
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        Kıskançlık nedeniyle tartıştığı erkek arkadaşını sokak ortasında bıçakladı
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        BURSA’da Leyla Sultan K. (18), kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada erkek arkadaşı Mehmet Salih B.’yi (20) sokak ortasında bıçakla yaraladı. Yaralı gence çevredekilerin müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, şüpheli Leyla Sultan K. polis tarafından gözaltına alındı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Gemlik ilçesi İstiklal Mahallesi Şükrü Meral Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Leyla Sultan K., sevgilisi Mehmet Salih B. ile kıskançlık yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sinirlenen Leyla Sultan K., üzerinde bulunan bıçakla Mehmet Salih B.’ye saldırdı. 3 bıçak darbesiyle yaralanan Mehmet Salih B., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler yardımına koştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Mehmet Salih B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayın ardından kaçan Leyla Sultan K. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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