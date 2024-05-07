Minibüs şoförlerinin yumruklu yol verme kavgası kamerada
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iki yolcu minibüsü şoförü arasında çıkan yumruklu yol verme kamerası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
BURSA’nın İnegöl ilçesinde, iki yolcu minibüsü şoförü arasında çıkan yumruklu yol verme kamerası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi Avarlar Kavşağı’nda meydana geldi. Mahallelere yolcu taşıyan iki minibüsün şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarını durdurup yol ortasında tartışan şoförlerden biri, minibüsten inerek diğerine camdan yumruk attı. Diğer şoför de oturduğu yerden karşılık verdi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Diğer sürücüler tarafından sakinleştirilen taraflar, daha sonra yollarına devam etti.
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