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        Minibüs şoförlerinin yumruklu yol verme kavgası kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iki yolcu minibüsü şoförü arasında çıkan yumruklu yol verme kamerası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:44 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:50
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        Minibüs şoförlerinin yumruklu yol verme kavgası kamerada
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, iki yolcu minibüsü şoförü arasında çıkan yumruklu yol verme kamerası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi Avarlar Kavşağı’nda meydana geldi. Mahallelere yolcu taşıyan iki minibüsün şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarını durdurup yol ortasında tartışan şoförlerden biri, minibüsten inerek diğerine camdan yumruk attı. Diğer şoför de oturduğu yerden karşılık verdi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Diğer sürücüler tarafından sakinleştirilen taraflar, daha sonra yollarına devam etti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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