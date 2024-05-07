Otomobille motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Akhisar Mahallesi Öztan Sokak'ta meydana geldi. Osman Y. (40) yönetimindeki 43 VE 454 plakalı otomobil, Meriç Caddesi'nden çıkan Seyit A.'nın (38) kullandığı 16 AUF 207 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada sürücülerle otomobildeki Gülşah Y. (39) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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