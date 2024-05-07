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        Otomobille motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:21 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:25
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        Otomobille motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında, Akhisar Mahallesi Öztan Sokak'ta meydana geldi. Osman Y. (40) yönetimindeki 43 VE 454 plakalı otomobil, Meriç Caddesi'nden çıkan Seyit A.'nın (38) kullandığı 16 AUF 207 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada sürücülerle otomobildeki Gülşah Y. (39) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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