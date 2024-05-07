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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den 'akraba ataması' açıklaması: Süreç tamamlanmadan bitti

        BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediye kadrosuna akraba ataması iddialarına ilişkin, "Bu konuyla alakalı olarak gereğini yaptığımızı da kamuoyunun bilmesini istiyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 17:13 Güncelleme: 07.05.2024 - 17:15
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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den 'akraba ataması' açıklaması: Süreç tamamlanmadan bitti
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        BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediye kadrosuna akraba ataması iddialarına ilişkin, "Bu konuyla alakalı olarak gereğini yaptığımızı da kamuoyunun bilmesini istiyorum. Belediyemizi yönetirken liyakatli ve deneyimli kadrolarla hizmetlerimizi en iyi şekilde sunacağımızı tüm kamuoyunun bilmesini isterim. Zaten süreci tamamlanmamış bir konuydu. Tamamlanmadan bitti" dedi.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genel Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Her ayın ilk haftası basın mensuplarıyla bir araya geleceğini söyleyen Bozbey, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki kadrolara, akrabalarını atadığı yönündeki iddialara açıklık getirmek istediğini belirten Bozbey, "Halkımızın hassasiyetlerini anlıyoruz. Bunun için daha netleşmemiş, süreci tamamlanmamış bir konunun bu kadar kamuoyunun gündemine gelmesini de elbette ki önemsiyoruz. Bu konuyla alakalı olarak gereğini yaptığımızı da kamuoyunun bilmesini istiyorum. Belediyemizi yönetirken liyakatli ve deneyimli kadrolarla hizmetlerimizi en iyi şekilde sunacağımızı tüm kamuoyunun bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.

        'GENEL MERKEZİMİZLE HERHANGİ BİR GÖRÜŞME YAPMADIM'

        Bir basın mensubunun, "Bu konuyla ilgili 'Gereği yapıldı' dediniz. Yapılan nedir?" sorusuna, sürecin tamamlanmadan bittiğini belirterek yanıt veren Bozbey, "Zaten süreci tamamlanmamış bir konuydu. Tamamlanmadan bitti. Onunla ilgili herhangi bir şey yok" dedi.

        Bozbey, konuyla ilgili genel merkezle görüşüp görüşmediği sorusuna ise "Genel merkezimizle herhangi bir görüşme yapmadım" diyerek cevapladı.

        'BORÇLAR MİLYON MİLYON DEĞİL, MİLYAR MİLYAR ARTIYOR'

        Görevi devraldığında kendisine, belediyenin borcunun 7,1 milyar TL olduğunun söylendiğini belirten Bozbey, "Ancak devir teslim esnasında yani 6 Mayıs'ta Büyükşehir Başkanvekili, aynı zamanda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, borcun iştiraklerle 20 milyar lira civarında olduğunu belirtmişti. Bizim ekibimiz gece gündüz çalıştı. Yaklaşık yüzde 70 araştırmayı ancak yapabildik. Ulaşamadığımız noktalar var, bu çalışmalar devam ediyor" dedi.

        İncelemenin ardından sonuçları kamuoyuyla paylaşacaklarını da söyleyen Bozbey, borcun 25 milyar lirayı aştığını vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Tablonun tamamı ortaya çıkınca bunu da kamuoyu ile paylaşacağız. Ulaştığımız borç bilgilerini Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve diğer iştiraklerimiz olmak üzere paylaşıyoruz. Bursa Büyükşehir borcu 10 milyar 309 milyon civarında. BUSKİ'nin borcuna baktığımızda 10 milyar 132 milyon lira. Bağlı şirketlere baktığımızda, toplam olarak değerlendirdiğimizde yaklaşık olarak 4 milyar 635 milyon lira bir borç var. Üstelik incelemelerimiz tamamlanmadı. Acı ama gerçek tablo bu. 7,1 milyar ile başlayan 20 milyar ile devam eden sürecin, 25 milyarı aştığını görüyoruz. Borçlar milyon milyon değil, milyar milyar artıyor."

        'BURSA BU BEDELLERİ ÖDEMEYE MAHKUM'

        Önceki belediye yönetiminin borçlanırken, Bursa'nın sorunlarını çözecek projeler üretmediğini söyleyen Bozbey, şöyle konuştu:

        "Bu para nerede harcandı, trafik sorunu mu çözüldü, metro mu yapıldı, büyük kentsel dönüşüm mü yapıldı, Bursa'nın planlama sorunu mu çözüldü? Bu paralar nereye gitti? Bu parayla neler yapılabilirdi? 25 milyar lira ile 19 kilometre metro hattı yapılabilirdi. 110 kilometre hafif raylı sistem yapılabilirdi. 155 kilometre metrobüs hattı yapılabilirdi. 2 bin 100 adet kreş yapılabilirdi. 60 metrekareden 21 bin sosyal konut yapılabilirdi. Belediyeye bağlı şirketlerin ihale ve satın almalarındaki usulsüzlüklerle belediyeye 5,5 milyar TL gibi büyük bir borç yükleyen yeni stadyum örneği gibi, T2 hattı çok sorun olmuştu. Yerine metrobüs yapılsaydı 3 milyar TL avantaj sağlanacaktı. Bunların finansman maliyetlerini konuşmuyoruz. Her geçen gün bunların faiz yükleri üzerine biniyor. Bunun gibi yanlış projelerle, Bursa bu bedelleri ödemeye mahkum. Bu süreçte 16 kişinin ilişiği kendi istekleri doğrultusunda kesilmiş. 10 milyon TL'nin üzerinde tazminat ödemesi yapılmış. Yönetici, çalışan, orada şirketlere ve diğer yerlere baktığımızda, yılbaşından bu yana 524 civarında ilave personel alınmış. Sadece BİNTED A.Ş. üzerinden şirketlerle beraber, 2024 yılbaşından beri toplam 524 personel alınmış. 41,5 milyon lira aylık ilave maliyet binmiş."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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