Türkiye- Hollanda sosyal güvenlik kurumları arasında belgelerin e-posta yoluyla gönderilmesi için anlaşma imzalandı

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) ile Hollanda Emeklilik Sigortası Kurumu (SVB) arasında kullanılan belgelerin, kağıt ortamında fiziki posta yoluyla gönderilmesinden vazgeçilerek, elektronik ortamda güvenli e-posta yoluyla gönderilmesi için anlaşma imzalandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile tüm yazışmalar elektronik ortama taşınarak, işlemlerin hızlanması, gecikmelerin önlenmesi, posta masraflarının ortadan kaldırılması ve belge alışverişinin hızlanması sağlanacak.

1968 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu ile Hollanda Emeklilik Sigortası Kurumu arasında, Hollanda'da çalışan Türk vatandaşları ile bu kişilerin ve aile bireylerinin sosyal güvenlik haklarını Türkiye'de kullanma olanağı sağlandı. SGK ve SVB arasında 15 yıldır senede bir defa düzenlenen 'Türkiye-Hollanda Danışma Günleri' bu yıl SGK Bursa İl Müdürlüğü ev sahipliğinde başladı. Düzenlenen etkinlik kapsamında, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Kocaeli, Kütahya, Sakarya ve Yalova'da ikamet eden sigortalı ve hak sahiplerinin sorularına yanıt vermek amacıyla 7-9 Mayıs tarihlerinde 3 gün boyunca hizmet verilecek. Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya ve Hollanda Emeklilik Sigortası Kurumu Başkanı Simon Sibma, iki kurum arasında kullanılan belgelerin, fiziki posta yoluyla gönderilmesinden vazgeçilerek, e-posta yoluyla gönderilmesini sağlayacak anlaşmayı da imzaladı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile tüm yazışmalar elektronik ortama taşınacak.

'60 YILLIK TARİHİ BİR İŞ BİRLİĞİ SÖZ KONUSU' Türkiye'nin, yabancı ülkelerde çalışan vatandaşların sosyal güvenlik açısından hak ve yükümlülüklerini korumak amacıyla, bugüne kadar 35 ülke ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzaladığını belirten Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya, "Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasındaki sosyal güvenlik sözleşmesi, 05 Nisan 1966 tarihinde imzalanmıştır. İki ülke arasında sosyal güvenlik alanında yaklaşık 60 yıllık tarihi bir iş birliği söz konusudur. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzaladığımız ülkeler arasında, Hollanda'nın bizim için özel bir yeri olduğu gibi, SGK ile SVB arasında güçlü bir iletişim ve iş birliği bulunmaktadır. SGK ve SVB olarak müşterek sigortalılarımıza etkin ve kaliteli bir şekilde hizmet sunmak amacıyla, 15 yıldır 'Türkiye-Hollanda Danışma Günleri' düzenlemekteyiz. Türkiye-Hollanda Danışma Günleri, iki ülke sigortalılarını ve bunların hak sahiplerini, sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, SGK ve SVB tarafından ortaklaşa düzenlenmekte ve bu etkinliklerde iki ülkenin uzmanları tarafından, Türkçe ve Felemenkçe dillerinde ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Danışma günleri, kişilerin kolay erişimini sağlamak adına hem Türkiye'de hem de Hollanda'da her yıl farklı şehirlerde düzenlenmektedir. Bu amaçla her iki ülkeden uzmanlarımız, bu yıl Bursa İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Kocaeli, Kütahya, Sakarya ve Yalova'da ikamet eden sigortalılarımız ve hak sahiplerinin sorularına cevap vermek amacıyla 3 gün boyunca burada hizmet vereceklerdir" dedi.

'9 AYLIK DÖNEMDE YAKLAŞIK 2 MİLYON LİRA KAYNAK TASARRUFU SAĞLANDI' Hollanda ile imzalanan anlaşmaya ilişkin de bilgi veren Kaya, "Kurum olarak bu anlaşmayı geçen yıl 25 Mayıs'ta Almanya ile imzalamıştık. 1 Temmuz 2023 tarihinde Almanya anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, sorunsuz bir şekilde ilerleyen bu süreçte bugüne kadar Türkiye ile Almanya arasında 33 bin adet formüler elektronik ortamda gönderilmiş ve 9 aylık dönemde yaklaşık 2 milyon Türk Lirası kaynak tasarrufu sağlanmıştır. Almanya ile başladığımız bu uygulamayı Hollanda ile daha da geliştirdiğimiz için büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade ederken, yakın tarihte aynı uygulamayı Arnavutluk ile de hayata geçireceğimizi buradan duyurmak istiyorum” diye konuştu.