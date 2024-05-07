Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da devrilen iplik yüklü TIR'ın sürücüsü öldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen iplik yüklü TIR'ın sürücüsü Milcan Pak (41) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 18:28 Güncelleme: 07.05.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da devrilen iplik yüklü TIR'ın sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen iplik yüklü TIR'ın sürücüsü Milcan Pak (41) hayatını kaybetti.

        Kaza saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl ilçesi Mezit Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Milcan Pak yönetimindeki 16 ASL 330 plakalı iplik yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cansız bedeni sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Milcan Pak'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri'nden 'Refah' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Refah' açıklaması
        Sucu dükkanındaki özel odalı istismar dehşetinde dava başladı!
        Sucu dükkanındaki özel odalı istismar dehşetinde dava başladı!
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Prof. Dr. Özlü: Astıma bağlı ölümler en çok genç yaşta
        Prof. Dr. Özlü: Astıma bağlı ölümler en çok genç yaşta
        Dev maç öncesi özel talimat!
        Dev maç öncesi özel talimat!
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan otobüs hattı: 500T
        İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan otobüs hattı: 500T
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi

        Benzer Haberler

        Ablasının sevgilisini sokak ortasında bıçaklayadı, adli kontrolle serbest k...
        Ablasının sevgilisini sokak ortasında bıçaklayadı, adli kontrolle serbest k...
        Bursa'da devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi
        Bursa'da devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi
        Türkiye- Hollanda sosyal güvenlik kurumları arasında belgelerin e-posta yol...
        Türkiye- Hollanda sosyal güvenlik kurumları arasında belgelerin e-posta yol...
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den 'akraba ataması' açıklaması: S...
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den 'akraba ataması' açıklaması: S...
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, basın mensuplarıyla buluştu:
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, basın mensuplarıyla buluştu:
        Türkiye ile Hollanda'nın sigorta kurumları arasındaki işlemler elektronik o...
        Türkiye ile Hollanda'nın sigorta kurumları arasındaki işlemler elektronik o...