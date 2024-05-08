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        Bursa'da, iplik fabrikasındaki yangın söndürüldü

        BURSA'nınİnegöl ilçesindeki iplik fabrikasının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 07:24 Güncelleme: 08.05.2024 - 07:30
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        Bursa'da, iplik fabrikasındaki yangın söndürüldü
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        BURSA'nınİnegöl ilçesindeki iplik fabrikasının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

        Yangın, saat 02.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde bulunan iplik fabrikasının bacasında çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, fabrikanın bacasında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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