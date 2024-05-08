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        Piyasa değeri 50 milyon lira olan gümrük kaçağı oto yedek parçası ele geçirildi

        BURSA'da bir depoya yapılan baskında, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan, lüks markalara ait, gümrük kaçağı oto yedek parçası ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:16 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:20
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        Piyasa değeri 50 milyon lira olan gümrük kaçağı oto yedek parçası ele geçirildi
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        BURSA'da bir depoya yapılan baskında, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan, lüks markalara ait, gümrük kaçağı oto yedek parçası ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından A.K.A. isimli şüphelinin Osmangazi ilçesindeki deposuna baskın düzenlendi. Depoda yapılan aramada, 619 gümrük kaçağı araç airbag, 324 araç aksı, 232 araç stop farı, 120 göğüs paneli, 100 direksiyon simidi, 30 araç arması, 20 eksantrik, 7 far beyni ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan malzemelere el konulurken, gözaltına alınan depo sahibi A.K.A. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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