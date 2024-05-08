AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: Bursa Büyükşehir Belediyesi, CHP tipi liyakat anlayışının sembolü haline geldi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ”Bursa’mızın adı günlerdir, alışık olmadığımız adam kayırmacılığıyla, liyakatsizlikle, aile belediyeciliği ile anılmaya başladı. Şunu net ifade etmemiz gerekiyor, aslında biz Sayın Başkanı çok iyi tanıyoruz önceki belediye döneminden. Ama şimdi onu tüm Türkiye tanımaya başladı. 31 Mart seçimlerinden sonra CHP’li belediyelerde çok üst düzey atamanın, eş dost kontenjanından gerçekleştiğine yakından şahit olduk. Ne yazık ki Bursa Büyükşehir Belediyesi, CHP tipi liyakat anlayışının sembolü haline geldi” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in, belediye kadrolarına akrabalarını atadığı yönündeki iddiaları ve Bozbey’in Genel Değerlendirme Toplantısı'ndaki açıklamalarına değinen Davut Gürkan, “Biz isterdik ki güzel Bursa’mızın adı projelerle anılsın. Vatandaşa dokunacak işler, yatırımlarla anılsın. Bursa’mızın adı günlerdir, alışık olmadığımız adam kayırmacılığıyla, liyakatsizlikle, aile belediyeciliği ile anılmaya başladı. Şunu net ifade etmemiz gerekiyor, aslında biz Sayın Başkanı çok iyi tanıyoruz önceki belediye döneminden. Ama şimdi onu tüm Türkiye tanımaya başladı. Bozbey daha başkanlığının 1’inci ayında icraatlarıyla Bursa’nın adını ve itibarını karaladı. Maalesef Bozbey, Türkiye’ye ilk defa namzet olan isimle aile belediyeciliği kurmanın telaşına düştü. 31 Mart seçimlerinden sonra CHP’li belediyelerde çok üst düzey atamanın, eş dost kontenjanından gerçekleştiğine yakından şahit olduk. Ne yazık ki Bursa Büyükşehir Belediyesi, CHP tipi liyakat anlayışının sembolü haline geldi” ifadelerini kullandı.

‘GERÇEK OLMAYAN BEYAN, BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NA YAKIŞMADI’ Başkan Bozbey’in, BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadığı öz yeğeni Furkan Bozbey’in, BURKENT Yönetim Kurulu Toplantısında da bulunduğunu söyleyen Davut Gürkan, 4 Mayıs’ta düzenlenen toplantının tutanaklarını basın mensuplarına dağıtarak, şunları söyledi: “Birkaç haftadır süren eş dost akraba atamaları, Sayın Bozbey’in öz yeğenini BURKENT Başkanı atamasıyla tüm Türkiye’nin gündemine düşmüş oldu. En başta bu atamayı savunmaya kalksa da ‘Bu kişiler hiç mi çalışmayacak’ diyerek pişkinliğini gösterse de geri adım atmak zorunda kaldı. Geri adım atarken bile doğru ifadeler kullanılmaması, kendi yandaş medyasını bile isyan ettirir hale geldi. ‘Sadece düşünme aşamasındaydı, neticelenmemişti’ diye gerçek olmayan beyan kullanıldı. Kamuoyundan özrü bile çok görüp, yalan söylemiş oldu. ‘Sadece düşünmüştük’ dediği atamanın, 4 Mayıs günü BURKENT Yönetim Kurulu Toplantısı’nda ortaya çıktığını biliyoruz. Aynı gün yeni yönetimi makamında kabul etti. Bursa ve Türkiye’ye gerçeği olmayan beyanda bulunmaya gerek yoktu. Özür dilemek zor olmasa gerek. 4 Mayıs Cumartesi günü alınan yönetim kurulu kararı ile Furkan Bozbey’e 3’üncü şahıslar lehine kefalette bulunmaya, kredi sözleşmeleri ile şirketi borç altına sokacak karşılıklı taahhüt yetkisi, şirketin mallarının ipotek ve satılmasına kadar bütün bu yetkiler verilmişken, ‘Bunlar olmadı’ diyerek gerçek olmayan beyanı kullanmak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na yakışmadı.”

‘BALDIZINIZIN ATAMASINDAN NE ZAMAN VAZGEÇECEKSİNİZ’ Davut Gürkan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Daire başkanı olarak atadığınız baldızınız Sayın Sezen Uğurlu’nun atamasından ne zaman vazgeçeceksiniz. Daire başkanı olarak atadığınız milletvekili Kayıhan Pala’nın eşinden ne zaman vazgeçeceksiniz. Bursa Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve aynı zamanda BURFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı yaptığınız Yalçın Işıkyıldız’ın eşi Dış İlişkiler Daire Başkanı atamasından ne zaman vazgeçeceksiniz. Mesele isimlerle sınırlı değil. Biz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’nı iyi tanıyoruz. Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemindeki çok soru işaretli icraatlarından tanıyoruz. Sayın Bozbey’in, Büyükşehir Belediyesi’ni aile şirketi gibi yönettiği her adımda biz karşısında olacağız."

‘’VALİLİKLE PAYLAŞTIK’ DEDİĞİ MAL BEYANINI KAMUOYU BEKLİYOR’ Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in mal varlığını açıklamasını beklediğini de söyleyen Gürkan, "20 yıl belediye başkanlığı yapmış, başka bir işi olmayan Sayın Bozbey’in seçim döneminde paylaşmaktan imtina ettiği mal beyanı nedir. Seçilince paylaşır diye bekledik. Bozbey’in, ‘Valilikle paylaştık’ dediği mal beyanını kamuoyu bekliyor. Gizlenecek saklanacak bir şeyiniz var mı diye sormak istemiyoruz. Bir an önce hem kendisi hem NİLVAK Başkanı eşi ve yönetim kurulu üyelerinin mal beyanlarını bekliyoruz. Bu rezaletler ortaya çıkınca, Bozbey’in basın açıklamasının suçluluk psikolojisi ile olduğunu biliyoruz" dedi.

‘SOSYAL MEDYA YORUMLARI BAŞKANIN KİMYASINI BOZMUŞ’ Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Mustafa Bozbey’in kendi dönemindeki belediye borçlarına ilişkin yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. 25 milyar TL borcun algı oluşturmak için öne sürüldüğünü söyleyen Aktaş, “Seçim akşamı TIR’larla belediyeden evrak kaçırıldığından bahsederek, valiyi göreve çağıran belediye başkanı, nasıl bir hizmet dönemi geçireceğinin sinyalini verdi. Dün tamamen yalan ve iftiralarla dolu iddialar, panik halinin yansımasıdır. Yaptığı atamalarla gündeme oturan Bozbey, algı oyunlarıyla gündemi değiştirmeye çalışıyor. Bu süreçte benim böyle bir basın açıklaması yapmak niyetim yoktu. Dünkü basın açıklamasından sonra, bu şehri yalanlarla, iftiralarla boğmaya çalışan hiçbir anlayışa müsaade etmeyeceğim. Maalesef bir algı oluşturulmaya çalışıldığı, klasik algı oyununa şahit oluyoruz. Sosyal medyadan yapılan yorumlar öyle görülüyor ki başkanın kimyasını fazlasıyla bozmuş. 2024 tahmini bütçeyle alakalı Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 20 milyar TL, BUSKİ’nin 11 milyar 700 milyon TL, BURULAŞ 8 milyar TL ve diğer şirketlerle toplam 47 milyar 900 milyon liralık bütçe öngörüldüğünü ifade etmek istiyorum. Mustafa Bozbey gerçek dışı rakamlar ortaya koymuştur. BESAŞ’ın genel müdürünün görevine son verdiler. Genel Kurulda teşekkür ettiler. 46 milyon lira ile kasayı devretti. Bu borçları nasıl buluyorlar. Hayret ediyorum” diye konuştu.

‘BÜYÜKŞEHİRDEN VERİLEN PARALARI BORÇ HANESİNDE GÖSTERİYORLAR’ Bursa Büyükşehir Belediye bilançosunun daha dikkatli incelenmesi gerektiğini söyleyen Aktaş, şöyle konuştu: “BURFAŞ’ın 73 milyon TL borcu var. BURFAŞ’ın 180 milyon lira belediyeden alacağı var. BİNTED’in 971 milyon TL borcu gözüküyor. Bu yalan, 629 milyon lira. SSK ve diğer borçlarla alakalı, BİNTED’in büyükşehirden 522 milyon TL alacağı var. 971 milyon TL borcu gözüken BİNTED, büyükşehirden alacaklı. Tarım A.Ş. ile ilgili 418 milyon TL borçtan bahsetmiş. Tarım A.Ş.’nin 447 milyon TL büyükşehirden alacağı var. Bu borç büyükşehirde gözüküyor. Tarım A.Ş., büyükşehirin tüm yeşil alanlarına bakan kuruluş. İstanbul’da Ağaç A.Ş. yıllardır bu işi yapıyor. Bölgedeki tüm fidancıları da tüm çiçekçileri de harekete geçirmiş kuruluş. İleride yapacakları olumsuz operasyonlara zemin hazırlamak adına, Tarım A.Ş.’ye ithamlarda bulunuyorlar. BURULAŞ, 2 milyar 755 milyon TL borç gösterilmiş. BURULAŞ’ın büyükşehir tarafından desteklendiğini söylemiştim. Büyükşehirden verilen paraları borç hanesinde gösteriyorlar. Büyükşehirin alacak hanesinde gözükmüyor. 1 milyar TL şişirmişler. Alacak ve borçlar toplandığında 8 şirkette 1 milyar 590 milyon TL olduğunu ve işleyişin sıkıntılı olmadığını ifade etmek istiyorum."

‘BOZBEY, DERSİNE İYİ ÇALIŞMAMIŞ’ 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının tazminatları verilerek işten çıkarılmasıyla ilgili de konuşan Aktaş, “Yakın çalışma ekibimin çalışmasının etik olmadığını düşünerek böyle bir karar aldık. Görevine son verdik. İşçinin, emekçinin yanında her fırsatta olduğunu dile getiren bu zihniyet, neden tazminattan rahatsız olur. Bu arkadaşlar fiilen görev yapan, görevlerini hakkıyla yerine getiren kişilerdir. Bankamatik memurları asla değillerdir. Eğer bu arkadaşlarımızın verilen haklarının da hak ettiklerinden fazlası olduğunu söylüyorsanız, kamuoyuna açıklamalısınız. Devir teslim öncesi içeride işlemlerin sürdürüldüğünden bahisle, gizli kapaklı işler algısı oluşturan şahsa, işte Halep işte Arşın diyoruz. Yalın belediyecilik ortaya koyan, ilk ve tek belediyeyiz. İsrafın önlenmesi ve kamu kaynaklarının en verimli kullanılması konusunda başarılar elde ettik. Bozbey dersine iyi çalışmamış. Alinur Aktaş’ı eleştirebilirsiniz. Eksikleri olabilir. Alinur Aktaş’ın en güçlü olduğu alan personel, mali yönetimdir. Birçok ödüle layık görülmüştür. Elde ettiğimiz başarıları kamuoyu ile paylaştık. Şeffaf ve hesap verebilir hale önem verdik. Alinur Aktaş’a bu konudan yüklenmek size bir şey kazandırmaz" ifadelerini kullandı.