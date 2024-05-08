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        Çöp kamyonu ile çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü, savcının itirazı üzerine tutuklandı

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde çöp kamyonuyla geri manevra yaparken çarptığı Süreyya Ersevinç'in (69) ölümüne neden olan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kamyon şoförü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 20:16 Güncelleme: 08.05.2024 - 20:20
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        Çöp kamyonu ile çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü, savcının itirazı üzerine tutuklandı
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        BURSA’nın Gemlik ilçesinde çöp kamyonuyla geri manevra yaparken çarptığı Süreyya Ersevinç’in (69) ölümüne neden olan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kamyon şoförü A.B. (33), savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaza, 5 Mayıs saat 16.30 sıralarında Yeni Mahalle Alemdar Caddesi’nde meydana geldi. Alışveriş yaptığı marketten çıkan Süreyya Ersevinç, yolun karşısına geçerken geri manevra yapan A.B.’nin kullandığı Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait 34 GEN 073 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı. Sürücüsünün sağa dönüş yapıp ilerlediği kamyon, kadının üzerinden geçti. Sürücü A.B., çevredekilerin uyarısıyla aracı durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ersevinç’in hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Süreyya Ersevinç, Gemlik ilçesine bağlı Kurtul Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        LASTİĞİN ALTINA HAYVAN GİRDİ SANMIŞ

        Kazanın ardından gözaltına alınan çöp kamyonunun şoförü A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklanması talebiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.B.’nin ifadesinde “Kamyonun lastiği takılınca altına taş veya hayvan girdi sandım. Çevredekilerin uyarısıyla araçtan indiğimde kadına çarptığımı gördüm. Üzgünüm” dediği öğrenildi.

        ‘SAVCI İTİRAZ ETTİ’

        Olayla alakalı yapılan incelemeler, hata oranı ve değerlendirmelerin ardından Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan A.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘’Taksirle ölüme sebebiyet vermek’’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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