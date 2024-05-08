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        Birlikte alkol alırken tartıştığı arkadaşını, kırık şişeyle boğazından yaraladı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Kemal A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 23:35 Güncelleme: 08.05.2024 - 23:40
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        Birlikte alkol alırken tartıştığı arkadaşını, kırık şişeyle boğazından yaraladı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Kemal A. (39), evinin önünde birlikte alkol alırken tartıştığı arkadaşı Osman Y.'ı (58) kırdığı alkol şişesiyle boğazından yaraladı. Yaşanan arbede sırasında aldığı darbelerle kendisi de yaralanan Kemal A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Olay, saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kerimağa sokakta meydana geldi. Kemal A. ile Osman Y. sokakta kurdukları masada alkol almaya başladı. Bir süre sonra ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Ardından çıkan kavga sırasında Kemal A., masanın üzerinde bulunan alkol şişesini kırıp arkadaşı Osman Y.'yi boğazından yaraladı. Kavgayı gören komşuları tarafları ayırırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Osman Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşanan arbede sırasında darp sonucu yaralanan Kemal A. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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