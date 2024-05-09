AK Parti'li Yılmaz: Sandığın söylediğini bir talimata döndürmeye yönelik gayretimiz var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Sandık, milletimizin ne demek istediğini en güzel anlatan bir sonuç ortaya koyar düşüncesiyle sandığı okumaya, sandığın söylediğini bir talimata döndürmeye yönelik bir gayretimiz var" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bursa il teşkilatıyla buluştu. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendirmek için Bursa'ya geldiğini söyleyen Yılmaz, sürece ilişkin yol haritasını belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

'SANDIK, MİLLETİMİZİN TERCÜMANIDIR'

Yılmaz, açıklamasında, "31 Mart 2024 seçiminde arzu ettiğimiz sonucu alamadığımızı söylemem yanlış olmaz. Biz daha iyi bir sonuç bekliyorduk ama milletimizin teveccühü bu doğrultuda oldu. Sandık, bize göre adeta milletimizin tercümanıdır. Sandık, milletimizin ne demek istediğini en güzel anlatan bir sonuç ortaya koyar düşüncesiyle, sandığı okumaya, sandığın söylediğini bir talimata döndürmeye yönelik bir gayretimiz var. Her seçimde AK Parti bunu yaptı. Çünkü AK Parti, milletimizin ne dediğini, bu söylenenlerin içerisinden milletimizin duygusu ve düşüncesini iyi anlayan siyasi hareketlerden bir tanesidir. AK Parti'nin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da kurumsal kapasitesi en yüksek siyasi hareketi olduğunu zaten söylememe gerek yok. Bu seçimin sonuçlarını en iyi değerlendirecek, okuyacak bir kurumsal kapasiteye sahip olan AK Parti'miz bunun sonuçlarını ortaya koyuyor" diye konuştu.