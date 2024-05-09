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        AK Parti'li Yılmaz: Sandığın söylediğini bir talimata döndürmeye yönelik gayretimiz var

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Sandık, milletimizin ne demek istediğini en güzel anlatan bir sonuç ortaya koyar düşüncesiyle sandığı okumaya, sandığın söylediğini bir talimata döndürmeye yönelik bir gayretimiz var" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 11:11 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:15
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        AK Parti'li Yılmaz: Sandığın söylediğini bir talimata döndürmeye yönelik gayretimiz var
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Sandık, milletimizin ne demek istediğini en güzel anlatan bir sonuç ortaya koyar düşüncesiyle sandığı okumaya, sandığın söylediğini bir talimata döndürmeye yönelik bir gayretimiz var" dedi.

        AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bursa il teşkilatıyla buluştu. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendirmek için Bursa'ya geldiğini söyleyen Yılmaz, sürece ilişkin yol haritasını belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        'SANDIK, MİLLETİMİZİN TERCÜMANIDIR'

        Yılmaz, açıklamasında, "31 Mart 2024 seçiminde arzu ettiğimiz sonucu alamadığımızı söylemem yanlış olmaz. Biz daha iyi bir sonuç bekliyorduk ama milletimizin teveccühü bu doğrultuda oldu. Sandık, bize göre adeta milletimizin tercümanıdır. Sandık, milletimizin ne demek istediğini en güzel anlatan bir sonuç ortaya koyar düşüncesiyle, sandığı okumaya, sandığın söylediğini bir talimata döndürmeye yönelik bir gayretimiz var. Her seçimde AK Parti bunu yaptı. Çünkü AK Parti, milletimizin ne dediğini, bu söylenenlerin içerisinden milletimizin duygusu ve düşüncesini iyi anlayan siyasi hareketlerden bir tanesidir. AK Parti'nin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da kurumsal kapasitesi en yüksek siyasi hareketi olduğunu zaten söylememe gerek yok. Bu seçimin sonuçlarını en iyi değerlendirecek, okuyacak bir kurumsal kapasiteye sahip olan AK Parti'miz bunun sonuçlarını ortaya koyuyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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