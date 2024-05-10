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        'Şifa' diledikleri için kendisini vuranlardan şikayetçi olmamıştı; 2 sanığa 15'er yıl hapis

        BURSA'da, yolda 2 arkadaşıyla yürürken, husumetlisinin av tüfeğiyle açtığı ateşte vücuduna isabet eden 10 saçma ile ağır yaralanan Emre Başkurt'un (25), 'acil şifa' dilediği için affedip şikayetçi olmadığı tutuklu sanıklar Volkan Kılıç (35) ile Orhan Yıldız (35), 'silahla kasten yaralama' suçundan her bir şikayetçi için 5'er yıl olmak üzere, toplam 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:40 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:45
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        'Şifa' diledikleri için kendisini vuranlardan şikayetçi olmamıştı; 2 sanığa 15'er yıl hapis
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        BURSA’da, yolda 2 arkadaşıyla yürürken, husumetlisinin av tüfeğiyle açtığı ateşte vücuduna isabet eden 10 saçma ile ağır yaralanan Emre Başkurt’un (25), ‘acil şifa’ dilediği için affedip şikayetçi olmadığı tutuklu sanıklar Volkan Kılıç (35) ile Orhan Yıldız (35), ‘silahla kasten yaralama’ suçundan her bir şikayetçi için 5’er yıl olmak üzere, toplam 15’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, Mustafakemalpaşa ilçesinde Temmuz 2023’te meydana geldi. İddiaya göre; Volkan Kılıç, Orhan Yıldız'ın kullandığı 16 AGT 792 plakalı otomobil ile Karaorman Mahallesi'ne giderken, aralarında husumet bulunan Emre Başkurt ve 2 arkadaşını yolda gördü. Aracı durduran Kılıç, otomobilde bulunan av tüfeği ile Emre Başkurt ile arkadaşları Ahmet Şahin (34) ve Emre Kaplan'a (31) 4 el ateş etti. Şahin ve Kaplan'ın hafif yaralandığı olayda, alnına, kafasının arka kısmına, göğsüne, kol ve bacakları ile beline 10 saçma isabet eden Emre Başkurt, ağır yaralandı. Başkurt Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından da Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırı sonrası kaçan Kılıç ve Yıldız ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler hakkında, yaraladıkları 3 kişi için, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan her biri için 15'er yıl olmak üzere toplam 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİĞİNİ SÖYLEYİP, ŞİFA DİLEDİ

        Sanıklardan Volkan Kılıç, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada verdiği ifadede, “Yolculuk sırasında, daha önceden aramızda husumet bulunan Ö.A.'nın adamları olan ve beni arayan Emre Başkurt ve 2 arkadaşını yolda gördüm. Bunlardan biri silahını çıkartınca ben de kendilerini korkutmak için arabada bulunan tüfek ile önce havaya sonra da 3 el bacaklarına ateş ettim ve kaçtım. Ardından yakalanıp tutuklandım. Av tüfeğimden çıkan saçmalara hedef olup ağır yaralan Emre'ye, geçmiş olsun dileklerimi iletip, kendisine acil şifalar diliyorum. Tahliyemi istiyorum. Mağdur oldum” dedi.

        ‘ACİL ŞİFA’ DİLEYEN SANIKLARI AFFETTİ

        Diğer sanık Orhan Yıldız'ın suçlamayı kabul etmediği yargılamada ifade veren Emre Başkurt ise “Volkan ile olaydan 15 gün önce kavga ettik. Bu olaylar polise intikal etmedi. Aramızda husumet vardı. Olay günü, arkadaşlarım Ahmet ve Emrah ile yolda yürürken arkadan bir araç bize yanaştı. Kim diye baktığımda, arabanın içinden bize doğru ateş açıldı. Saçmalar, alnımın sol tarafına, kafamın arka kısmına ve koltuk altıma geldi. Daha sonra 3 el daha ateş edince, bu kez belimden, bacaklarım ve karnımdan yaralandım. Vücuduma 10 saçma isabet etmiş. Volkan ve Orhan'dan şikayetçi değilim” diye konuştu.

        Diğer mağdurlar Ahmet Şahin ile Emrah Kaplan'ın şikayetçi olduğu davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Volkan Kılıç ile Orhan Yıldız’a, 3 kişiye karşı ‘silahla kasten yaralama’ suçundan ayrı ayrı 5’er yıl olmak üzere, toplam 15’er yıl hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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