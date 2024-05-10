Bursa'da eğitimciler 2 ayrı yürüyüşle şiddeti protesto etti; önlüklerine ve yüzlerine kırmızıya boyadılar

BURSA’da binlerce öğretmen, İstanbul Eyüpsultan'da özel bir lisede okul müdürü İbrahim Oktugan'ın bir öğrenci tarafından öldürülmesini protesto etmek için iş bırakarak protesto yürüyüşüne katıldı. Öğretmenler ellerinde pankartlarla yürüyüş yapıp, tepki gösterirken sendikalar ayrı ayrı basın açıklaması gerçekleştirdi. Yürüyüşte beyaz önlüklerine ve yüzlerine kırmızı renk boya süren öğretmenler şiddete tepki gösterdi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Oktugan’ın, Irak asıllı lise öğrencisi Y.K. (17) tarafından tabancayla vurularak öldürülmesine tepki göstermek için, Bursa'da binlerce öğretmen bugün derslere girmedi. Türk Eğitim-Sen Kent Meydanı'ndan, Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, TÖB Sen, Anadolu Eğitim Sen, TEÇ Sen Bursa Şubesi üyeleri ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüdü. Giydikleri beyaz önlüklerine ve yüzlerine kırmızı renk boya süren öğretmenler, ellerindeki pankartlar ve dövizlerle şiddete tepki gösterdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, eğitimin aydınlık geleceği için mücadele edeceklerini vurgulayarak, “Okullarda bilim ve laik eğitim anlayışı yeniden hakim olana kadar, Atatürk’ün emaneti çocuklarımıza hak ettikleri nitelikli, laik, üretken, çağdaş eğitimi sağlayana kadar, öğretmenlik mesleği hak ettiği toplumsal saygınlığa kavuşuncaya kadar, eğitimde şiddet yasası çıkıncaya kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.

'YA BİR YOL BULACAĞIZ YA DA BİR YOL AÇACAĞIZ'

Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem de “Eğitim-Sen olarak, İbrahim Oktugan öğretmenimizin ailesi başta olmak üzere tüm meslektaşlarımıza ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz. Okullarda yaşanan şiddete son verilmesini ve can güvenliğimizin sağlanmasını talep ediyoruz” dedi.

Hürriyetçi Eğitim Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Sedat Gençler ise “Darp edilmemizi, öldürülmemizi seyredenler var. Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız ama çocuklarımıza aydınlık yarınlar bırakacağız. İlk şehidimiz Asteğmen Kubilay’a, Aybüke Yalçın’a, Necmettin Yılmaz’a, Neşe Alten’e, Mahmut Çatalkaya’ya, ismini sayamadığım yüzlerce şehit öğretmene, son şehidimiz İbrahim Hocamıza ve Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’e selam olsun” ifadelerini kullandı.