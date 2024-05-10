Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da eğitimciler 2 ayrı yürüyüşle şiddeti protesto etti; önlüklerine ve yüzlerine kırmızıya boyadılar

        BURSA'da binlerce öğretmen, İstanbul Eyüpsultan'da özel bir lisede okul müdürü İbrahim Oktugan'ın bir öğrenci tarafından öldürülmesini protesto etmek için iş bırakarak protesto yürüyüşüne katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:02 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da eğitimciler 2 ayrı yürüyüşle şiddeti protesto etti; önlüklerine ve yüzlerine kırmızıya boyadılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’da binlerce öğretmen, İstanbul Eyüpsultan'da özel bir lisede okul müdürü İbrahim Oktugan'ın bir öğrenci tarafından öldürülmesini protesto etmek için iş bırakarak protesto yürüyüşüne katıldı. Öğretmenler ellerinde pankartlarla yürüyüş yapıp, tepki gösterirken sendikalar ayrı ayrı basın açıklaması gerçekleştirdi. Yürüyüşte beyaz önlüklerine ve yüzlerine kırmızı renk boya süren öğretmenler şiddete tepki gösterdi.

        İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Oktugan’ın, Irak asıllı lise öğrencisi Y.K. (17) tarafından tabancayla vurularak öldürülmesine tepki göstermek için, Bursa'da binlerce öğretmen bugün derslere girmedi. Türk Eğitim-Sen Kent Meydanı'ndan, Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, TÖB Sen, Anadolu Eğitim Sen, TEÇ Sen Bursa Şubesi üyeleri ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüdü. Giydikleri beyaz önlüklerine ve yüzlerine kırmızı renk boya süren öğretmenler, ellerindeki pankartlar ve dövizlerle şiddete tepki gösterdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, eğitimin aydınlık geleceği için mücadele edeceklerini vurgulayarak, “Okullarda bilim ve laik eğitim anlayışı yeniden hakim olana kadar, Atatürk’ün emaneti çocuklarımıza hak ettikleri nitelikli, laik, üretken, çağdaş eğitimi sağlayana kadar, öğretmenlik mesleği hak ettiği toplumsal saygınlığa kavuşuncaya kadar, eğitimde şiddet yasası çıkıncaya kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.

        'YA BİR YOL BULACAĞIZ YA DA BİR YOL AÇACAĞIZ'

        Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem de “Eğitim-Sen olarak, İbrahim Oktugan öğretmenimizin ailesi başta olmak üzere tüm meslektaşlarımıza ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz. Okullarda yaşanan şiddete son verilmesini ve can güvenliğimizin sağlanmasını talep ediyoruz” dedi.

        Hürriyetçi Eğitim Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Sedat Gençler ise “Darp edilmemizi, öldürülmemizi seyredenler var. Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız ama çocuklarımıza aydınlık yarınlar bırakacağız. İlk şehidimiz Asteğmen Kubilay’a, Aybüke Yalçın’a, Necmettin Yılmaz’a, Neşe Alten’e, Mahmut Çatalkaya’ya, ismini sayamadığım yüzlerce şehit öğretmene, son şehidimiz İbrahim Hocamıza ve Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’e selam olsun” ifadelerini kullandı.

        TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL YÜRÜYÜŞE KATILMADI

        Kent Meydanı’nda toplanan Türk Eğitim-Sen üyeleri ise diğer sendikalardan ayrı yürüyüş gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan yürüyüşün ardından açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Bursa 2 No'lu Şube Müdürü Fatih Gümüş, “Rabia Sevilay Durukan, Mehmet Aktaş, Ayhan Kökmen, Ceren Damar Şenel, Necmettin Kuyucu, İbrahim Oktugan hayatlarının en verimli döneminde sevdiklerinden, öğrencilerinden koparılan tüm şehit eğitimcilerimizi saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. Şiddete maruz kalan sayısız eğitimcimize de minnetlerimizi iletiyor, her daim destekçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'yi şoke eden 'Çöp ev' davasında flaş gelişme!
        Türkiye'yi şoke eden 'Çöp ev' davasında flaş gelişme!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        7 yıl önce ortadan kaybolan genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        7 yıl önce ortadan kaybolan genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız

        Benzer Haberler

        Bursa'daki davada savcı, çöp evde bulunan çocuğun teyzesi ve kuzeninin haps...
        Bursa'daki davada savcı, çöp evde bulunan çocuğun teyzesi ve kuzeninin haps...
        BTÜ Rektörü Naci Çağlar, basın mensuplarıyla bir araya geldi:
        BTÜ Rektörü Naci Çağlar, basın mensuplarıyla bir araya geldi:
        'Çöp ev' davasında mütalaa açıklandı; savcı yeğenini alıkoyan teyzenin kızı...
        'Çöp ev' davasında mütalaa açıklandı; savcı yeğenini alıkoyan teyzenin kızı...
        flaş
        flaş
        Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız, Bursa'da trafik uygulamasına katıldı
        Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız, Bursa'da trafik uygulamasına katıldı
        Bursa ve çevre illerde eğitim sendikaları İstanbul'da okul müdürünün öldürü...
        Bursa ve çevre illerde eğitim sendikaları İstanbul'da okul müdürünün öldürü...