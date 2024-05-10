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        Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız, Bursa'da trafik uygulamasına katıldı

        BURSA'da, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın katılımıyla düzenlenen 'Hayatla Yarışılmaz' kampanyası kapsamında, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili hatırlatmalarda bulunuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:55 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:00
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        Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız, Bursa'da trafik uygulamasına katıldı
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        BURSA'da, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız’ın katılımıyla düzenlenen 'Hayatla Yarışılmaz' kampanyası kapsamında, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili hatırlatmalarda bulunuldu. Ayyıldız, sürücülere ‘hız’ uyarısı yaptı.

        Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız bir dizi program için geldiği Bursa’da, valiliği ziyaret etti. Cuma namazını Nilüfer ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Camii’nde kılan Ayyıldız, ardından, Vali Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile birlikte, 4-10 Mayıs Trafik Haftası kapsamında kurulan uygulama noktasına giderek, burada vatandaşları ’Hayatla Yarışılmaz’ sloganıyla bilgilendirdi. Vatandaşlara çikolata ve kolonya ikramı yapılırken çocuklara ise düdük ile çeşitli hediyeler verildi. Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Vali Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyuyor olmasından dolayı, hepsine teşekkür ediyorum. Kazasız bir yıl diliyorum. Trafik kurallarına uyulmadığında, yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiğini görüyoruz. Hem biz hem de onlar üzülüyorlar. Biz Bursa'da kamu kurumlarıyla en üst düzeyde koordinasyon sağlıyoruz. Bu koordinasyonu sağlarken de tüm vatandaşlarımızın sorumluluk üstlenmesini, trafik kurallarına uymalarını istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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