Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız, Bursa'da trafik uygulamasına katıldı

BURSA'da, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız’ın katılımıyla düzenlenen 'Hayatla Yarışılmaz' kampanyası kapsamında, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili hatırlatmalarda bulunuldu. Ayyıldız, sürücülere ‘hız’ uyarısı yaptı.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız bir dizi program için geldiği Bursa’da, valiliği ziyaret etti. Cuma namazını Nilüfer ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Camii’nde kılan Ayyıldız, ardından, Vali Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile birlikte, 4-10 Mayıs Trafik Haftası kapsamında kurulan uygulama noktasına giderek, burada vatandaşları ’Hayatla Yarışılmaz’ sloganıyla bilgilendirdi. Vatandaşlara çikolata ve kolonya ikramı yapılırken çocuklara ise düdük ile çeşitli hediyeler verildi. Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.