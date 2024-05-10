Bursa Şehir Hastanesi'nde 'zimmet' operasyonu; ameliyathane malzemelerini kullanıldı gösterip satmışlar

BURSA Şehir Hastanesi’nde, ameliyathane için alınan malzemeleri kullanılmış gibi gösterip, para karşılığı satarak kamuyu zarara uğrattığı belirlenen 3’ü hastane görevlisi 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin depo olarak kullandığı iş yerinde piyasa değeri 20 milyon TL olan tıbbi medikal malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bursa Şehir Hastanesi’nde ameliyathane için alınan tıbbi medikal malzemelerin, kullanıldığı gibi gösterilerek para karşılığında satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırma, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler harekete geçti. 6 Mayıs’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hastane görevlisi D.B. (43), A.H.A. (40) ve C.G. (38) ile tıbbi medikal ürünleri satın alıp ticaretini yaptığı belirlenen C.I. (38) gözaltına alındı. Şüphelilerin depo olarak kullandığı iş yerinde yapılan aramada Bursa Şehir Hastanesi’ne ait olduğu tespit edilen, 20 milyon TL değerinde tıbbi medikal malzeme ele geçirildi.