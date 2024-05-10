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        Bursa'da enişteleri ve kardeşleri ile çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi

        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, aralarında husumet bulunan enişteleri Mehmet G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 19:18 Güncelleme: 10.05.2024 - 19:20
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        Bursa'da enişteleri ve kardeşleri ile çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi
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        BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, aralarında husumet bulunan enişteleri Mehmet G. (32) ile kardeşleri Muhammet (27) ve Kemal G. (39) ile aralarında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Özkan (37) ve Ahmet Gitmez (42) kardeşler toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan enişte ve 2 kardeşi adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 16.30 sıralarında Yenidere Mahallesi 2. TOKİ konutlarında meydana geldi. Özkan Gitmez ile ağabeyi Ahmet Gitmez, evlerine gittikleri sırada, kız kardeşleri B.G.’nin (30) eşi Mehmet G. ile karşılaştı. İddiaya göre aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan taraflar arasında tartışma çıktı. Mehmet G.’nin kardeşleri Muhammet ve Kemal G.’nin de olay yerine gelmesiyle, tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Özkan ve Ahmet Gitmez, enişteleri ve kardeşlerinin tabancalarla açtığı ateş sonucu vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Mehmet G. ile kardeşleri olay yerinden kaçarken, yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

        ARAÇ YOLDA ARIZALANDI

        Ağır yaralı 2 kardeşin hastaneye götürüldüğü hafif ticari araç yolda arıza yapınca, Özkan Gitmez taksiyle, Ahmet Gitmez de ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 3 şüpheliyi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına alındı. Suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        2 KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ

        3 çocuk babası olduğu öğrenilen Özkan Gitmez ile 4 çocuk babası olduğu öğrenilen ağabeyi Ahmet Gitmez'in cenazesi Yenidere Mahalle Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından, Lalaşahin Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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