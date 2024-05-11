Kayınbiraderlerini öldürmekten gözaltına alınan enişte 2 kardeşi tutuklandı
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, aralarında husumet bulunan kayınbiraderleri Özkan (37) ve Ahmet Gitmez'i (42) öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet Güngen (32) ile kardeşleri Muhammet (27) ve Kemal Güngen (39), tutuklandı.
BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, aralarında husumet bulunan kayınbiraderleri Özkan (37) ve Ahmet Gitmez'i (42) öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet Güngen (32) ile kardeşleri Muhammet (27) ve Kemal Güngen (39), tutuklandı.
Olay, 9 Mayıs saat 16.30 sıralarında Yenidere Mahallesi 2. TOKİ konutlarında meydana geldi. Özkan Gitmez ile ağabeyi Ahmet Gitmez, evlerine gittikleri sırada, kız kardeşleri B.G.’nin (30) eşi Mehmet Güngen ile karşılaştı. İddiaya göre aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan taraflar arasında tartışma çıktı. Mehmet Güngen’in kardeşleri Muhammet ve Kemal Güngen’in de olay yerine gelmesiyle, tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Özkan ve Ahmet Gitmez, enişteleri ve onun kardeşlerinin tabancalarla açtığı ateş sonucu vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Güngen kardeşler kaçarken, yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.
ARAÇ YOLDA ARIZALANDI
Yaralı 2 kardeşin hastaneye götürüldüğü hafif ticari araç yolda arıza yapınca, Özkan Gitmez taksiyle, Ahmet Gitmez de çağırılan ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3 çocuk babası Özkan Gitmez ile 4 çocuk babası ağabeyi Ahmet Gitmez'in cenazesi dün Yenidere Mahalle Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından, Lalaşahin Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Olayın ardından suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan Mehmet, Muhammet ve Kemal Güngen kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mehmet Güngen’in emniyetteki ifadesinde kayınbiraderlerini kendisinin öldürdüğünü, kardeşlerinin ise havaya ateş açtıklarını söylediği öğrenildi. Güngen kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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