Kayınbiraderlerini öldürmekten gözaltına alınan enişte 2 kardeşi tutuklandı

BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, aralarında husumet bulunan kayınbiraderleri Özkan (37) ve Ahmet Gitmez'i (42) öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet Güngen (32) ile kardeşleri Muhammet (27) ve Kemal Güngen (39), tutuklandı.

Olay, 9 Mayıs saat 16.30 sıralarında Yenidere Mahallesi 2. TOKİ konutlarında meydana geldi. Özkan Gitmez ile ağabeyi Ahmet Gitmez, evlerine gittikleri sırada, kız kardeşleri B.G.’nin (30) eşi Mehmet Güngen ile karşılaştı. İddiaya göre aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan taraflar arasında tartışma çıktı. Mehmet Güngen’in kardeşleri Muhammet ve Kemal Güngen’in de olay yerine gelmesiyle, tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Özkan ve Ahmet Gitmez, enişteleri ve onun kardeşlerinin tabancalarla açtığı ateş sonucu vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Güngen kardeşler kaçarken, yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.