Bursa'da ağaca çarpıp devrilen traktörün sürücü öldü

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Dutluca Mahallesi’nde meydana geldi. Tarladan evine dönen Recep Önez’in kullandığı 16 VR 807 plakalı traktör, sürücünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarpıp devrildi. Kazada, traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Recep Önez, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.