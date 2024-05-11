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        Bursa'da ağaca çarpıp devrilen traktörün sürücü öldü

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde ağaca çarparak devrilen traktörün sürücü Recep Önez (66), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 12:10 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:15
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        Bursa'da ağaca çarpıp devrilen traktörün sürücü öldü
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde ağaca çarparak devrilen traktörün sürücü Recep Önez (66), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Dutluca Mahallesi’nde meydana geldi. Tarladan evine dönen Recep Önez’in kullandığı 16 VR 807 plakalı traktör, sürücünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarpıp devrildi. Kazada, traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Recep Önez, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        2 çocuk babası Önez’in cenazesinin bugün Yeni Gürle Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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