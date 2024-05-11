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        14 yaşındaki Medine, annesinin böbreği ile hayata tutundu

        Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk böbrek nakli ameliyatları başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:25
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        14 yaşındaki Medine, annesinin böbreği ile hayata tutundu
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        Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk böbrek nakli ameliyatları başladı. Yapılan ilk ameliyat ile diyaliz hastası Medine Taş (14), annesi Gülsüm Taş’ın (45) bağışladığı böbrekle hayata tutundu.

        1,5 yaşından beri böbrek yetmezliği bulunan ve 2 aydır diyalize bağlı yaşamını sürdüren Medine Taş’ın doktorları, acilen nakil kararı aldı. Kızının, yaşıtları gibi sağlıklı olmasını isteyen anne Gülsüm Taş, bir böbreğini kızına bağışlamak isteyince kan ve doku tahlilleri yapıldı. Testler sonucu anne ve kızı arasındaki dokuların uyduğu tespit edilince, anne Taş, kızının canlı donörü oldu. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, ilk kez gerçekleştirilen çocuk böbrek nakli operasyonu ile anneden alınan böbrek, başarılı bir operasyonla kızına nakledildi. Operasyonu başarılı geçtiğini ve Medine’nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Murat Demirbaş, “Medine 14 yaşında, 1,5 yaşından beri böbrek hastası. 1,5 yaşından beri sıkıntı çekiyordu. Son 2 aydır diyalize girmeye başladı ve annesinden aldığı böbrek ile şu anda sağlığına kavuştu. Kendi tabiri ile kana kana su içebiliyor. Hastanemizde yapılan ilk çocuk böbrek nakli olması açısından çok önemli. Başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Erişkin börek naklini zaten yapıyorduk. Bundan sonra da çocuk böbrek nakli sayısı artarak devam edecek. Bu vesile ile organ nakli bağışına toplumun duyarlılığının biraz daha artmasını rica ediyorum” dedi.

        ‘GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR’

        Yaklaşık 13 yıldır kızının hastalığı ile mücadele ettiklerini belirten anne Gülsüm Taş ise “Kızımın tedavisi için yapmadığımız şey kalmadı ancak sonunda tedavimizi bulduk. Murat Hocamızdan Allah razı olsun, ameliyatımız çok güzel geçti. Bundan sonra daha güzel günler bizi bekliyor. Herkesin organ nakli için bağış yapmasını isterim” derken, annesinin böbreği ile hayata tutunan Medine Taş, “Şu an çok iyiyim. Annemden nakil aldım. Öncelikle Murat Hocama ve Okan Hocama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Onları çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

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