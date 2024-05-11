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        Lastiği patlayan otomobil istinat duvarına çarpıp takla attı, sürücü yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayarak, istinat duvarına çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Şaban A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 13:55 Güncelleme: 11.05.2024 - 14:00
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        Lastiği patlayan otomobil istinat duvarına çarpıp takla attı, sürücü yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayarak, istinat duvarına çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Şaban A. (61) yaralandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde meydana geldi. Bozüyük’ten İnegöl yönüne giden Şaban A. yönetimindeki 44 ABR 196 plakalı otomobilin ön lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarpıp takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Şaban A., yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şaban A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şaban A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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