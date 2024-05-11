Lastiği patlayan otomobil istinat duvarına çarpıp takla attı, sürücü yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şaban A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şaban A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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