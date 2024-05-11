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        Bursa'da eski milli futbolcunun evinde yangın çıktı

        BURSA'da, eski milli futbolcu Faruk Yiğit'e ait 2 katlı evin giriş katında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:57 Güncelleme: 11.05.2024 - 16:00
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        Bursa'da eski milli futbolcunun evinde yangın çıktı
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        BURSA'da, eski milli futbolcu Faruk Yiğit'e ait 2 katlı evin giriş katında yangın çıktı. Evde kiracı olan Suriye uyruklu kadın ile 2'nci katta oturan kadın dumandan etkilendi.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Örnekköy Mahallesi’nde meydana geldi. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski milli futbolcu Faruk Yiğit’e ait 2 katlı evin giriş katında, Suriyeli ailenin oturduğu dairede yangın çıktı. 4 kişilik aile, son anda alevleri fark ederek evden çıkarken, bir kadın dumandan etkilendi. Üst katta oturan başka bir kadın da duman nedeniyle merdivenlerden inemeyince terasa çıktı. Dumandan etkilenen kadını da itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtardı.

        İtfaiye ekipleri tarafından yarım saatte kontrol altına alınıp söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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