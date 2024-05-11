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        Bursa merkezli 4 ilde 'tefeci' operasyonunda 33 gözaltı

        BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen 'tefeci' operasyonunda 1'i kadın 33 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 16:15 Güncelleme: 11.05.2024 - 16:20
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        Bursa merkezli 4 ilde 'tefeci' operasyonunda 33 gözaltı
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        BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen ‘tefeci’ operasyonunda 1'i kadın 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden T.A.'nın (39) telefon dinlemesinde, bağırmamasını isteyen borçluya “Tefeciyim oğlum ben. Domates, biber satmıyoruz” dediği belirtildi.

        Bursa’nın Yenişehir ilçesinde tefeciler tarafından mağdur edildiğini söyleyen 60 kişinin şikayeti üzerine Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri takibe aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takiple şüphelileri 3 ay boyunca izledi. Sabah saatlerinde 500 polisin katılımıyla Bursa, Bilecik, İstanbul ve Ankara'da 43 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin koçbaşıyla kapılarını kırıp girdiği evlerde 33 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, tapu ve yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile nakit para, 12 tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        'TEFECİYİM OĞLUM BEN, DOMATES, BİBER SATMIYORUZ'

        Gözaltına alınan 33 şüpheliden T.A.'nın, senet karşılığı para verdiği mağdur ile arasında geçen telefon konuşmasının da teknik takibe takıldığı belirtildi. Müştekiyi arayıp, bağırarak para isteyen T.A.'nın, karşısındaki kişinin, "Neden bağırıyorsun, neden celalleniyorsun?" demesi üzerine, “Tefeciyim oğlum ben. Domates, biber satmıyoruz" dediği öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin, başka bir mağdurun 50 bin liralık borcunu zorla 2 milyon lira olarak tahsil ettiği belirtildi. Şüphelilerden Y.K.'nin (25) ise Yenişehir'de bir gece kulübünde konsomatris olarak çalıştığı, parasını tefecilere vererek işlettiği ve kar payı aldığı öğrenildi. Öte yandan şüphelilerle bağlantılı 5 kişinin de 15 Nisan'da Yenişehir'den İstanbul'a silah ticareti için gittikleri sırada yakalanıp tutuklandıkları belirtildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1’i kadın 33 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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