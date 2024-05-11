29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İnegöl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'Silahlı yağma', 'Yaralama' ve 'Ruhsatsız tabanca bulundurma' suçlarından kesinleşmiş 29 yıl hapis cezası bulunan Ekrem Ö.'yü teknik ve fiziki takibe aldı. 6 aydır izini sürdükleri Ekrem Ö.'nün, İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti. Ekrem Ö., dün bir eve girerken yakalandı.

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