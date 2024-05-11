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        29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'Silahlı yağma', 'Yaralama' ve 'Ruhsatsız tabanca bulundurma' suçlarından, kesinleşmiş 29 yıl hapis cezası bulunan Ekrem Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 17:31 Güncelleme: 11.05.2024 - 17:35
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        29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'Silahlı yağma', 'Yaralama' ve 'Ruhsatsız tabanca bulundurma' suçlarından, kesinleşmiş 29 yıl hapis cezası bulunan Ekrem Ö. (43), 6 aylık çalışmayla yakalandı.

        İnegöl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'Silahlı yağma', 'Yaralama' ve 'Ruhsatsız tabanca bulundurma' suçlarından kesinleşmiş 29 yıl hapis cezası bulunan Ekrem Ö.'yü teknik ve fiziki takibe aldı. 6 aydır izini sürdükleri Ekrem Ö.'nün, İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti. Ekrem Ö., dün bir eve girerken yakalandı.

        Gözaltına alınan Ekrem Ö., İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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