Motosikletli kuryelik yapan üniversiteli, bıçaklı saldırıda öldü (3)

Akman’ın ailesinin İstanbul’da yaşadığı, babasının emekli albay ve 1 kız kardeşinin olduğu öğrenildi.

Balıkesir'de, motosikletinin önünü kesen E.Ö. tarafından öldürülen bir zincir restoranda kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman (20), yarın Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Muradiyesarnıç Mahallesi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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