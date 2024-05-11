Motosikletli kuryelik yapan üniversiteli, bıçaklı saldırıda öldü (3)
BURSA'DATOPRAĞA VERİLECEKBalıkesir'de, motosikletinin önünü kesen E.
BURSA’DATOPRAĞA VERİLECEK
Balıkesir'de, motosikletinin önünü kesen E.Ö. tarafından öldürülen bir zincir restoranda kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman (20), yarın Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Muradiyesarnıç Mahallesi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Akman’ın ailesinin İstanbul’da yaşadığı, babasının emekli albay ve 1 kız kardeşinin olduğu öğrenildi.
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