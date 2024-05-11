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        Motosikletli kuryelik yapan üniversiteli, bıçaklı saldırıda öldü (3)

        BURSA'DATOPRAĞA VERİLECEKBalıkesir'de, motosikletinin önünü kesen E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 19:06 Güncelleme: 11.05.2024 - 19:10
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        Motosikletli kuryelik yapan üniversiteli, bıçaklı saldırıda öldü (3)
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        BURSA’DATOPRAĞA VERİLECEK

        Balıkesir'de, motosikletinin önünü kesen E.Ö. tarafından öldürülen bir zincir restoranda kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman (20), yarın Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Muradiyesarnıç Mahallesi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

        Akman’ın ailesinin İstanbul’da yaşadığı, babasının emekli albay ve 1 kız kardeşinin olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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