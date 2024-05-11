Bursaspor İnfo Yatırım - Fenerbahçe Beko: 112-116
SALON: TofaşHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Yiğit GönültaşBURSASPOR İNFO YATIRIM: Brown 34, Zivko 26, Young 14, Michineau 12, Sarper David Mutaf 13, Neal 9, Ömer Utku Al 4, Metin TürenFENERBAHÇE BEKO: Noua 20, Madar 20, Şehmus Hazer 17, Tarık Biberoviç 15, Melih Mahmutoğlu 13, Pierre 11, Sertaç Şanlı 10, Mert Emre Ekşioğlu, Motley 4, Metecan Birsen, Dorsey 61'İNCİ PERİYOT: 25-25DEVRE: 40-513'ÜNCÜ PERİYOT: 68-68NORMAL SÜRE: 96-96Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu hafta erteleme maçında Bursaspor İnfo Yatırım, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya normal süresi 96-96 biten maçta uzatmalarda 116-112 mağlup oldu.
SALON: Tofaş
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Yiğit Gönültaş
BURSASPOR İNFO YATIRIM: Brown 34, Zivko 26, Young 14, Michineau 12, Sarper David Mutaf 13, Neal 9, Ömer Utku Al 4, Metin Türen
FENERBAHÇE BEKO: Noua 20, Madar 20, Şehmus Hazer 17, Tarık Biberoviç 15, Melih Mahmutoğlu 13, Pierre 11, Sertaç Şanlı 10, Mert Emre Ekşioğlu, Motley 4, Metecan Birsen, Dorsey 6
1'İNCİ PERİYOT: 25-25
DEVRE: 40-51
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-68
NORMAL SÜRE: 96-96
Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu hafta erteleme maçında Bursaspor İnfo Yatırım, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya normal süresi 96-96 biten maçta uzatmalarda 116-112 mağlup oldu.
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