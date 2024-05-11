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        Bursaspor İnfo Yatırım - Fenerbahçe Beko: 112-116

        SALON: TofaşHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Yiğit GönültaşBURSASPOR İNFO YATIRIM: Brown 34, Zivko 26, Young 14, Michineau 12, Sarper David Mutaf 13, Neal 9, Ömer Utku Al 4, Metin TürenFENERBAHÇE BEKO: Noua 20, Madar 20, Şehmus Hazer 17, Tarık Biberoviç 15, Melih Mahmutoğlu 13, Pierre 11, Sertaç Şanlı 10, Mert Emre Ekşioğlu, Motley 4, Metecan Birsen, Dorsey 61'İNCİ PERİYOT: 25-25DEVRE: 40-513'ÜNCÜ PERİYOT: 68-68NORMAL SÜRE: 96-96Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu hafta erteleme maçında Bursaspor İnfo Yatırım, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya normal süresi 96-96 biten maçta uzatmalarda 116-112 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 23:01 Güncelleme: 11.05.2024 - 23:05
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        Bursaspor İnfo Yatırım - Fenerbahçe Beko: 112-116
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        SALON: Tofaş

        HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Yiğit Gönültaş

        BURSASPOR İNFO YATIRIM: Brown 34, Zivko 26, Young 14, Michineau 12, Sarper David Mutaf 13, Neal 9, Ömer Utku Al 4, Metin Türen

        FENERBAHÇE BEKO: Noua 20, Madar 20, Şehmus Hazer 17, Tarık Biberoviç 15, Melih Mahmutoğlu 13, Pierre 11, Sertaç Şanlı 10, Mert Emre Ekşioğlu, Motley 4, Metecan Birsen, Dorsey 6

        1'İNCİ PERİYOT: 25-25

        DEVRE: 40-51

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-68

        NORMAL SÜRE: 96-96

        Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu hafta erteleme maçında Bursaspor İnfo Yatırım, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya normal süresi 96-96 biten maçta uzatmalarda 116-112 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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