Bursaspor İnfo Yatırım - Fenerbahçe Beko: 112-116

Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu hafta erteleme maçında Bursaspor İnfo Yatırım, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya normal süresi 96-96 biten maçta uzatmalarda 116-112 mağlup oldu.

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