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        5 yıl özlemini çektikleri çocukları Mert'i, hastane dönüşü kazada kaybettiler

        BURSA'da, 5 yıl boyunca çocuk sahibi olamayan Gülsüm (36) ve Birol Bahadır (34) çifti, 4 yıl önce dünyaya gelen oğulları Mert'i, ateşlendiği için götürdükleri hastaneden evlerine dönerken, hafif ticari araçlarına bir otomobilin çarpmasıyla geçirdikleri kazada kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 10:38 Güncelleme: 12.05.2024 - 10:40
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        5 yıl özlemini çektikleri çocukları Mert'i, hastane dönüşü kazada kaybettiler
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        BURSA’da, 5 yıl boyunca çocuk sahibi olamayan Gülsüm (36) ve Birol Bahadır (34) çifti, 4 yıl önce dünyaya gelen oğulları Mert’i, ateşlendiği için götürdükleri hastaneden evlerine dönerken, hafif ticari araçlarına bir otomobilin çarpmasıyla geçirdikleri kazada kaybetti. Kazada ağır yaralanan ve 16 gün yoğun bakımda kalan Bahadır çifti, günler sonra öldüğünü öğrendikleri çocuklarının cenazesine de katılamadı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, evde tedavisi devam eden Gülsüm Bahadır, “Oğlumuzu iyileştirmek için hastaneye gittik ama ölüme gitti” dedi. Kazanın ardından tutuklanan otomobil sürücüsü Hüseyin Başaran’ın (28) sokak arasında 150 kilometre hızla gittiğini, güvenlik kamerası görüntülerinde de bunun görüldüğünü belirten Avukat Tuncay Özdemir ise sürücünün ‘bilinçli taksir’ ya da ‘olası kasıtla ölüme neden olma’ suçundan yargılanması gerektiğini söyledi.

        Bursa’da yaşayan Gülsüm-Birol Bahadır çifti 2015 yılında evlendi. 5 yıl boyunca çocukları olmayan çiftin, gördükleri ilaç tedavisinin ardından 4 yıl önce Mert ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi. Bir plastik fabrikasında çalışan Birol Bahadır ile ev hanımı olan Gülsüm Bahadır, 11 Nisan’da ateşlenmesi üzerine oğullarını Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi’ndeki özel tıp merkezine götürdü. Çift, oğullarının tedavisinin ardından saat 00.30 sıralarında evlerine dönmek üzere tıp merkezinden çıktı. Birol Bahadır’ın kullandığı 16 VEC 523 plakalı hafif ticari araca, evlerinin bulunduğu Belde Sokak’ta seyir halindeyken, iddiaya göre ana yolda süratle ilerleyen Hüseyin Başaran (28) yönetimindeki 16 ARL 705 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan Birol Bahadır ile Gülsüm Bahadır ağır yaralanırken, arka koltuktaki çocuk oto koltuğunda oturan Mert ise camdan fırlayıp metrelerce savrularak Hüseyin Başaran’ın kullandığı otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mert Bahadır’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan anne ve babası, sıkıştıkları araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

        KAZA KAMERADA

        Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Başaran, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Başaran, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ana yolda ilerleyen Hüseyin Başaran’ın kullandığı otomobilin, ara sokaktan çıkan Birol Bahadır idaresindeki hafif ticari araca yandan çarptığı görüldü.

        Mert Bahadır, kazadan 1 gün sonra toprağa verilirken, iç kanama geçiren ve vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Bahadır çifti, öldüğünü bilmedikleri oğullarının cenazesine de katılamadı. 16 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ve 15 gün önce hastaneden taburcu olan çiftin, vücutlarındaki kırıklar nedeniyle evde yatarak tedavileri devam ediyor.

        ‘OĞLUMUN ÖLÜMÜNÜ PSİKOLOG EŞLİĞİNDE ÖĞRENDİM'

        Oğullarının öldüğünü kazadan günler sonra öğrendiklerini söyleyen Gülsüm Bahadır, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

        “İlk zamanlar kendimizde değildik. Oğlumun ölüm haberini sonradan psikolog eşliğinde öğrendim. Acımız çok büyük. Oğlumuzu iyileştirmek için hastaneye gittik, başımıza bu olay geldi. O cani adam, hızlı bir şekilde gelip bizim arabamıza vurdu. Oğlumuzu iyileştirmek istedik ama ölüme gitti. Kolumda, kaburgalarımda ve bacaklarımda kırıklar var. 2 ay boyunca evde yatmaya devam edeceğiz. Ben oğlumdan oldum. Bir daha oğlum geri gelmeyecek. İnşallah o cani gereken cezayı alır. O mahalle arasında o kadar hızla gelmenin bedelini öder.”

        ‘OĞLUMUN HEP YOĞUN BAKIMDA OLDUĞUNU ZANNEDİYORDUM’

        Oğlunun ölüm haberini kazadan 1 hafta sonra ziyaretine gelen bir arkadaşı tarafından öğrendiğini belirten Birol Bahadır, “Ben yoğun bakımda oğlumun ölüm haberini aldıktan sonra hastanede duramadım. Yanımıza ziyarete gelen bir arkadaşım ağzından kaçırdı. Oğlumun hep yoğun bakımda olduğunu zannediyordum. O caninin en ağır cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.

        Kaza anı ile ilgili olarak da Birol Bahadır, tutuklu sürücü Hüseyin Başaran’ın otomobiliyle çok süratli bir şekilde ana yolda ilerlediğini ve frene basmadığını söyledi. Kazanın ardından aracın içinde sıkıştıklarını ifade eden Bahadır, “Vücudumda ezilmeler var. Sol kalçamda platin var. Kalçamızda kırıklar olduğu için, 2 ay boyunca yataktan kalkamayacağız. Doktorlar, belki eski hayatımıza geri dönememe ihtimalimiz olduğunu söyledi. İnşallah adalet yerini bulur” dedi.

        ‘ÇOCUKLARIM HALA YATAĞA MAHKUM YAŞIYOR’

        Torununu, anne ve babası olmadan toprağa vermek zorunda kaldıklarını ve yaşadıkları acının tarifinin mümkün olmadığını belirten babaanne Fatma Bahadır ise “Gece yarısı, gelinimin telefonundan beni aradılar. Kaza haberini aldım. Çocuklarımı gördüğümde perişan haldeydiler. Gülsüm ve Birol’un 5 sene çocukları olmadı. Evlendikten 5 sene sonra çocukları oldu. Onu da toprağa verdik. Bu kişiden sonuna kadar davacıyım. Çocuklarım hala yatağa mahkum yaşıyor” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

        ‘BU YAŞANAN KAZA DEĞİL CİNAYET’

        Kazanın ardından tutuklanan otomobil sürücüsünün, sokak arasında 150 kilometre hızla gittiğini, güvenlik kamerası görüntülerinde de bunun görüldüğünü belirten, ailenin avukatı Tuncay Özdemir, olayın kaza değil cinayet olduğunu söyledi. Özdemir, “Kazaya sebep olan Hüseyin Başaran, kanunlar niteliğinde incelendiğinde, ‘bilinçli taksir’ veya ‘olası kast’ ile yargılanmalıdır. Müvekkillerimde alkol ve madde yok. Karşı tarafta bir alkol olmadığı söyleniyor ama elimize hastane kayıtları ulaşmadı. Kazanın olduğu yeri ana yol olarak tabir etsek dahi, sokak olarak geçilen bir yer. Orada seyir halinde olan bir kişi 30 kilometre hızla gitmesi gerekirken, bize göre 150 kilometre hızla geldiği için, bu olay meydana geliyor. Bu yol tek şeritli bir yol. Karşı taraf önündeki araçları sollayarak müvekkilime çarpmıştır. Bu durum bize göre cinayet ama takdir mahkemenindir. Karşı taraf tutuklu ve sürecimiz devam ediyor” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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