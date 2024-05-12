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        Bursa merkezli 4 ildeki 'tefeci' operasyonunda 21 tutuklama

        BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen 'tefeci' operasyonunda gözaltına alınan 33 kişiden, teknik takipte, "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz" diyen T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:05
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        Bursa merkezli 4 ildeki 'tefeci' operasyonunda 21 tutuklama
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        BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen ‘tefeci’ operasyonunda gözaltına alınan 33 kişiden, teknik takipte, "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz" diyen T.A. (39) ile parasını onlara vererek işletip kar payı alan Y.K.'nin de (25) aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla, 6'sı da savcılık tarafından serbest bırakıldı.

        Bursa’nın Yenişehir ilçesinde tefeciler tarafından mağdur edildiğini söyleyen 60 kişinin şikayeti üzerine Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri takibe aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takiple şüphelileri 3 ay boyunca izledi. Yapılan takibin ardından harekete geçen ekipler, dün sabah saatlerinde 500 polisin katılımıyla Bursa, Bilecik, İstanbul ve Ankara'da 43 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin koçbaşıyla kapılarını kırıp girdiği evlerde 33 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, tapu ve yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile nakit para, 12 tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        50 BİN LİRALIK BORÇ, 2 MİLYON LİRA OLARAK TAHSİL EDİLMİŞ

        Gözaltına alınan şüphelilerden T.A.'nın, senet karşılığı para verdiği mağdur ile arasında geçen telefon konuşmasının da teknik takibe takıldığı belirtildi. Şikayetçiyi arayıp, bağırarak para isteyen T.A.'nın, karşısındaki kişinin, "Neden bağırıyorsun, neden celalleniyorsun?" demesi üzerine, “Tefeciyim oğlum ben. Domates, biber satmıyoruz" dediği öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin, başka bir mağdurun 50 bin liralık borcunu zorla 2 milyon lira olarak tahsil ettiği belirtildi. Şüphelilerden Y.K.'nin (25) ise Yenişehir'de bir gece kulübünde konsomatris olarak çalıştığı, parasını tefecilere vererek işlettiği ve kar payı aldığı öğrenildi. Öte yandan şüphelilerle bağlantılı 5 kişinin de 15 Nisan'da Yenişehir'den İstanbul'a silah ticareti için gittikleri sırada yakalanıp tutuklandıkları belirtildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1’i kadın 33 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Yenişehir Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden 6'sı savcılık tarafından serbest bırakılırken, 27 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden aralarında T.A. ile Y.K.'nin de bulunduğu 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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