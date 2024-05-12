Site duvarı ve ağaca çarpan otomobil sürüklendi; sürücü yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, site duvarı ile yol kenarındaki ağaca çarpıp yan yatarak savruldu. Otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklenirken, sürücü Metin Acar (22) yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. 16 CLC 94 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Metin Acar, bilinmeyen bir nedenden aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bir sitenin duvarı ile yol kenarındaki ağaca çarptı. Yan yatarak savrulan otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklenerek dururken, otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metin Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.