Bıçakla öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre, son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR'de, E.Ö. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversiteli kurye Ata Emre Akman (20), Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında, Balıkesir'in Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, sipariş bıraktığı adresten dönerken, bilinmeyen nedenle önünü kesen E.Ö. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Akman yere yığılırken, E.Ö. ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Akman'ın öldüğü belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Akman'ın cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.