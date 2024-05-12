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        Bıçakla öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre, son yolculuğuna uğurlandı

        BALIKESİR'de, E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:19 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:25
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        Bıçakla öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre, son yolculuğuna uğurlandı
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        BALIKESİR'de, E.Ö. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversiteli kurye Ata Emre Akman (20), Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

        Olay, dün saat 01.30 sıralarında, Balıkesir'in Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, sipariş bıraktığı adresten dönerken, bilinmeyen nedenle önünü kesen E.Ö. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Akman yere yığılırken, E.Ö. ise kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Akman'ın öldüğü belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Akman'ın cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

        25 BIÇAK DARBESİ

        Öte yandan zincir restoranda kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın 5 gün önce işe başladığı öğrenildi. Akman'ın vücuduna 25 bıçak darbesi aldığı ve bu darbelerden 20'sinin ölümcül olarak değerlendirildiği bildirildi.

        Akman'ın hastane morgundan yakınlarının aldığı cenazesi, ailesinin yaşadığı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine götürüldü. Kırsal Muradiyesarnıç Mahallesi meydanında cenaze namazı kılınan Akman, Muradiyesarnıç Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye, Akman’ın ailesi ve arkadaşları katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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