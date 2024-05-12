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        Freni boşalan traktör, park halindeki kamyonete çarptı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan traktör, park halindeki kamyonete çarparak durdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 17:35 Güncelleme: 12.05.2024 - 17:40
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        Freni boşalan traktör, park halindeki kamyonete çarptı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan traktör, park halindeki kamyonete çarparak durdu. Traktörün sürücüsü Mehmet K. (53), yaralandı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi’ndeki Bakmaca Dede Şenlikleri alanında meydana geldi. Mehmet K., yönetimindeki 16 PR 164 plakalı traktörün yokuş aşağı seyir halindeyken frenleri boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, park halindeki kamyonete çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücünün üzerinden traktör geçti. Yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
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