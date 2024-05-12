Ayasofya'nın ibadete açılması için açtığı davayı kazanan İsmail Kandemir hayatını kaybetti

Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesi'nde dava açan Kandemir, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'ndeki evinde sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı organ yetmezliğinden kaynaklanan rahatsızlıklardan dolayı hayatını kaybettiği belirlenen Kandemir, Ayasofya Müzesi'nin camiye çevrilerek ibadete açılması için açtığı davayı 2020'de kazandı.

AYASOFYA'nın yeniden ibadete açılması için açtığı davayı kazanan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir (79), yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle bu sabah evinde hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.