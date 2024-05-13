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        Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 01:32 Güncelleme: 13.05.2024 - 01:35
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        Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Bursa-Ankara karayolu üzeri Yeniceköprülü kavşağı mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den, Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Muhammed M. (69) idaresindeki 16 YAH 28 plakalı otomobil, trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Naim A. (40) yönetimindeki 16 BEL 320 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan Naim A.’nın kullandığı otomobil önünde bulunan Gürsel P. (42) idaresindeki 16 ACK 006 plakalı araca çarptı. Kaza yapan bu araçlara Hasan Ö. (45) yönetimindeki 16 ATJ 322 plakalı otomobil ile çarptı. Zincirleme kazada Muhammed M. ve araçta bulunan yolcular Mine M. (68) ile Sevginur Ş. (58) Yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olası bir kazaya karşı çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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