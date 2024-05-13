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        Aynı yaştaki kuzeninin kazara öldürdüğü 9 yaşındaki Miraç'ın tabutuna sünnet kıyafeti örtüldü

        BURSA'da, ailesi ile birlikte Anneler Günü'nü kutlamak için gittiği anneannesinin evinde bulunan av tüfeği ile oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu kuzeni Miraç Güvenir'in (9) ölümüne neden olan C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:42 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:45
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        Aynı yaştaki kuzeninin kazara öldürdüğü 9 yaşındaki Miraç'ın tabutuna sünnet kıyafeti örtüldü
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        BURSA’da, ailesi ile birlikte Anneler Günü’nü kutlamak için gittiği anneannesinin evinde bulunan av tüfeği ile oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu kuzeni Miraç Güvenir’in (9) ölümüne neden olan C.Ç.K. (9) savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Orhangazi ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verilen ve tabutunun üzerine sünnet kıyafeti örtülen Miraç'ın, 9 Haziran'da sünnet düğününün olacağı öğrenildi.

        Olay, dün saat 14.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Heceler Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 3’üncü sınıf öğrencisi olan Miraç Güvenir, ailesiyle birlikte Anneler Günü’nü kutlamak için anneannesinin evine geldi. İddiaya göre; Miraç Güvenir ve kuzeni C.Ç.K. odada oyun oynarken buldukları av tüfeği ile birbirlerine şaka yapmaya başladı. C.Ç.K.'nin şakalaşmak için doğrulttuğu tüfeğin ateş almasıyla, Miraç Güvenir başından vuruldu. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, kanlar içerisinde yerde bulunan çocuğun öldüğünü belirledi. Miraç Güvenir’in cansız bedeni, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürülürken, C.Ç.K. ise jandarma karakolunda koruma altına alındı.

        Otopsi işlemlerinin ardından cansız bedeni ailesine teslim edilen Miraç Güvenir için Orhangazi ilçesi Hürriyet Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. 2 çocuklarından birini kaybeden baba Müstecep Güvenir ile anne Esma Güvenir, ayakta durmakta güçlük çekti. Miraç’ın tabutuna sarılan anne ve babası gözyaşlarına hakim olamadı. 1,5 yaşında bir kardeşi olan Miraç Güvenir, İlçe Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Selim Kurtoğlu ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Tabutunun üzerine sünnet kıyafeti örtülen Miraç'ın, 9 Haziran'da sünnet düğününün olacağı öğrenildi.

        Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınan 9 yaşındaki C.Ç.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından, cezai ehliyeti olmaması ve olayın kaza sonucu olması nedeniyle serbest bırakıldı.

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