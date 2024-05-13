Yangında 4'üncü katta mahsur kalan kadın, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarıldı

Esentepe Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki sitede, 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı dairede çıkan yangına bakmak için 3'üncü kattaki dairesinden apartman boşluğuna çıkan Mürvet Y., duman nedeniyle mahsur kaldı. İhbarla, adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aşağı inemeyen Mürvet Y., çıktığı 4'üncü kattan itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı. Dumandan etkilenen Mürvet Y., tedbir amaçlı, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.