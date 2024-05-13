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        Bursa'da piknik yeri kavgasına biber gazlı müdahale

        BURSA'da, piknik alanında 2 aile arasında çıkan yer tartışması kavgaya dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 18:02 Güncelleme: 13.05.2024 - 18:05
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        Bursa'da piknik yeri kavgasına biber gazlı müdahale
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        BURSA’da, piknik alanında 2 aile arasında çıkan yer tartışması kavgaya dönüştü. Jandarma, tarafları biber gazı sıkarak ayırdı.

        Olay, dün saat 13.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi’ndeki piknik alanında meydana geldi. İddiaya göre, 2 aile arasında, piknik masası nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine satır ve sopalarla saldırırken, ihbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları biber gazı sıkarak ayırırken, kavga anı ile jandarmanın müdahalesi çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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