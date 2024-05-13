Bursa'da piknik yeri kavgasına biber gazlı müdahale

Olay, dün saat 13.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi’ndeki piknik alanında meydana geldi. İddiaya göre, 2 aile arasında, piknik masası nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine satır ve sopalarla saldırırken, ihbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları biber gazı sıkarak ayırırken, kavga anı ile jandarmanın müdahalesi çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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