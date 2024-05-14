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        'Çağrı merkezi' dolandırıcılarının iş yerlerinde gözaltına alındığı anlar kamerada

        BURSA merkezli 9 ilde düzenlenen, 38 şüphelinin gözaltına alındığı dolandırıcılık operasyonunun polis kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:25
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        'Çağrı merkezi' dolandırıcılarının iş yerlerinde gözaltına alındığı anlar kamerada
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        BURSA merkezli 9 ilde düzenlenen, 38 şüphelinin gözaltına alındığı dolandırıcılık operasyonunun polis kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çağrı merkezi kurarak, mağdurları, ‘internetten yatırım vaadiyle’ dolandıran şüphelilerin, ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındığı görüldü.

        Kentte çok sayıda kişinin, internetten yatırım vaadiyle dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine, savcılık soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelileri 3 ay boyunca izledi. Şüphelilerin çağrı merkezi kurdukları ve mağdurlarla bu merkezden irtibata geçtiklerini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Bursa merkezli, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, Kilis, Diyarbakır ve Gaziantep’teki 38 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 38 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

        Soruşturma kapsamında şikayetlerin devam ettiği ve şüpheli sayısının artabileceği belirtilirken, eş zamanlı operasyonların polis kamerasına yansıyan görüntüleri de yayınlandı. Görüntülerde, özel harekat polisleri ile belirlenen adreslere giden Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelileri evlerinde ve iş yerlerinde çalışırken gözaltına aldığı görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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