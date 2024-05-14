'Çağrı merkezi' dolandırıcılarının iş yerlerinde gözaltına alındığı anlar kamerada

BURSA merkezli 9 ilde düzenlenen, 38 şüphelinin gözaltına alındığı dolandırıcılık operasyonunun polis kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çağrı merkezi kurarak, mağdurları, ‘internetten yatırım vaadiyle’ dolandıran şüphelilerin, ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındığı görüldü.

Kentte çok sayıda kişinin, internetten yatırım vaadiyle dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine, savcılık soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelileri 3 ay boyunca izledi. Şüphelilerin çağrı merkezi kurdukları ve mağdurlarla bu merkezden irtibata geçtiklerini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Bursa merkezli, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, Kilis, Diyarbakır ve Gaziantep’teki 38 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 38 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.