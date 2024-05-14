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        Yol verme tartışmasında belediye otobüsünün sileceği ile camını kırdı

        BURSA'da, belediye otobüsü ile otomobil sürücüsü arasındaki yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:11 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:15
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        Yol verme tartışmasında belediye otobüsünün sileceği ile camını kırdı
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        BURSA'da, belediye otobüsü ile otomobil sürücüsü arasındaki yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, otobüsün sileceğini ve camını kırarken, yolcuların yaşadığı panik cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 16 M 10108 plakalı ring otobüsü ile bir otomobil ara sokakta karşı karşıya geldi. Sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflar araçlarından indi. Bir süre sonra otobüs şoförü aracına döndü. Otomobil sürücüsü, “Bağırma, senin karşında çocuk mu var” diyerek tepki gösterip, önce otobüsün sileceğini sonra da camını kırdı. Otobüs şoförü, “6 milyon bir cam, 6 milyon diye” tepki gösterirken, yolcuların büyük panik yaşadığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilen sürücüler yollarına devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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